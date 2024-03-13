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影／八里3分鐘內連續縱火2民宅…嫌犯3小時被捕辯 稱只是點菸

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火幸無傷亡。警方調閱監視器鎖定對象，3個小時內循線逮捕1名嫌犯，他坦承縱火卻又辯稱只是點菸，不願說明犯案動機。

八里區中山路一段268巷、398巷，凌晨3時20分、23分連續發生住宅火警，前者是3層樓老舊樓房，屋內居住4人，後者為1層樓舊屋居住5人，幸好屋內都有裝住警器發出警報。

其中268巷的火勢較猛，從1樓門口差點延燒到2樓，報案人通知樓上有4人受困，情況危急，消防局動員19車、46人分頭搶救，迅速撲滅火勢、疏散住戶沒有造成傷亡，事後發現2間民宅共同點都在門前堆滿回收雜物，研判是縱火案。

據了解，2處失火民宅的住戶都在門口凌亂堆滿回收雜物，案發之後警方調閱監視器，發現2起火警應為同1人縱火，嫌犯騎乘機車短暫停留民宅門口，隨即關閉車燈騎走，留下1簇火光，逐漸擴大起火燃燒。

警方以車追人，清晨6時許循線至距離火場約2公里外的八里長道坑，逮捕55歲洪姓嫌犯，洪男是有毒品、槍砲、酒駕前科的列管治安顧慮人口，他坦承連續縱火，卻又辯稱只是點菸，說詞矛盾不合理、不願說明犯案動機，警方將依公共危險罪嫌偵辦。

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新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，幸好火勢迅速撲滅，沒有傷亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，幸好火勢迅速撲滅，沒有傷亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，幸好火勢迅速撲滅，沒有傷亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，幸好火勢迅速撲滅，沒有傷亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，其中1處火勢較猛，從1樓門口差點延燒到2樓，幸好火勢迅速撲滅，沒有傷亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，其中1處火勢較猛，從1樓門口差點延燒到2樓，幸好火勢迅速撲滅，沒有傷亡。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火。警方3小時內循線逮捕55歲洪姓男子，他坦承縱火卻又辯稱只是點菸，不願說明犯案動機。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火。警方3小時內循線逮捕55歲洪姓男子，他坦承縱火卻又辯稱只是點菸，不願說明犯案動機。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，火勢一度很猛烈，且屋內有4人受困，情況危急。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區今天凌晨發生連續縱火案，2處門前堆滿回收雜物的民宅相距400公尺，3分鐘內先後失火，火勢一度很猛烈，且屋內有4人受困，情況危急。記者林昭彰／翻攝

八里 火災 縱火

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