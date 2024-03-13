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影／高雄男交通違規意外曝光友人身分 他逃4年遭逮直呼心好累

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄26歲張姓男子周日晚間10時許，開車載著42歲李姓友人行經鳥松區中正路與大仁東路口時，因轎車占用機車停等區等紅燈，被警攔查，未料他副駕駛坐著通緝犯。警方調查，李男是桃園地檢署2020年發布的詐欺、侵占等案通緝犯，將他逮回解送歸案。

仁武分局表示，鳥松分駐所巡警當下查核車上兩人身分，發現副駕駛座乘客所報身分照片，與本人長相實在差距太大，且神情慌張異常，遂即請他下車，接受盤問。

「這照片就不是你！叫什麼名字？」員警詢問李男，並要求告知生日及戶籍等資料，李男支吾其詞欲搪塞了事，但員警並沒有放過他，在察覺有異後，直接詢問是否有案在身，李男見難逃法網，坦白自己遭桃園地檢署發布通緝。

李男坦承，在逃4年居無定所，在身心俱疲下，本欲在下月投案，怎知，會因交通違規遇上員警，直呼後悔。

男子友人開車停在機車停等區，通緝身分意外曝光。記者古和純／翻攝
男子友人開車停在機車停等區，通緝身分意外曝光。記者古和純／翻攝
男子開車停在機車停等區。記者古和純／翻攝
男子開車停在機車停等區。記者古和純／翻攝

交通違規 桃園 通緝

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