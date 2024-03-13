快訊

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

00919準備配息、24.8元還能買？連10天創新高外資卻連賣⋯老鳥曝「5理由」

PUA情緒勒索被性侵 8步驟自救脫離有毒關係

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

知名作家被控長期以PUA情緒勒索，還涉及男男性侵。到底什麼是「PUA」？什麼樣的跡象與手法，可讓民眾辨識自救脫離，不被PUA情緒勒索。精神科醫師楊聰財以5種跡象、8種手法話術、8個步驟，提供民眾自救、脫離PUA情緒勒索，避免進而遭到性侵犯。

楊聰才診所心理衛教中心院長楊聰財說明，「PUA」是Pick-up Artist縮寫，中文意為「搭訕藝術家」。PUA 是指一個社會群體成員，通過使用心理學、社交技巧和特定的行為模式，來嘗試與陌生人建立情感聯繫，通常是為了追求浪漫或性關係，但這不意味PUA本身是一種心理疾病。

楊聰財說，PUA成員通常會分享各種技巧、策略和經驗，藉以幫助他們成功地吸引異性。有些人認為PUA文化可能存在一些問題，因為PUA可能鼓勵消極性別觀念、對異性尊重不足，以及利用心理學技巧來操控他人，廣泛的爭議和批評，PUA遂衍伸成「情感勒索」負面代名詞。

「你已經有遭遇PUA情感勒索的跡象。」楊聰財以「過度的讚美和關注」、「情感消耗」、「控制和操縱」、「斷言和威脅」、「與他人的隔離」5類跡象來解釋，他說PUA會過分地讚美，用誇張的言辭討好你，不斷給予你關注或故意激起你的情感，讓人感到特別重要、不安、焦慮或沮喪，然後適時提供「支援」和「安慰」，以獲得被害人的信任和依賴。

另外，PUA可能會試圖控制你的決定和行動，使用威脅或斷言操縱你的思維和情緒，並試圖隔離你和家人及朋友，讓你感到無法拒絕他們的要求，使你更容易受到他們的影響，更加依賴他們，以滿足他們自己的需求。

「那常見的PUA手法和話術有哪些」楊聰財以「打開」、「IOI（Indicator of Interest）」、「Negging」、「Kino Escalation」、「DHV（Demonstration of Higher Value）」、「False Time Constraint」、「講故事技巧」、「Compliance Testing」等8種常見的PUA手法和話術來說明。

楊聰財說，PUA強調在交談中的初期階段，使用開場白來吸引對方的注意力，並認為眼神交流、身體語言等信號，是對方向你表達興趣的信號，可以被識別和利用。當然藉由進行微妙貶低或批評手法，降低對方自尊，再逐步增加身體接觸的技巧，或通過講述有趣的故事、展示技能或展示社交價值，以指令測試對方是否願意，吸引對方的注意力並建立情感連結，來評估對你的興趣程度。

當然，「操控性行為」、「性騷擾行為」、「利用他人」、「缺乏真誠性」以及「自我中心主義」這些顯著的行為及特徵，也可能就是PUA加害人。

「面對被情緒勒索，被人操控達到性侵目的。」楊聰財以8步驟教民如何自救，首先要「立即保護自己」離開任何不安全的場所，找到一個安全的地方。其次是「尋求支援」找到信任的人，尋求支援和幫助。再者「拒絕交往」斷絕與PUA或其他可能對你造成傷害的人的一切聯繫。

接著「報警」如果你遭受了性侵犯或其他犯罪行為，立即向當地警方報案。並「尋求專業幫助」尋求心理輔導或心理治療，有助於處理，你所經歷的創傷和恢復自信。再來「加強自我保護意識」學習辨認不健康的關係模式和操控行為，並學會如何保護自己不再受到傷害。

另外「教育自己」了解更多關於健康關係、同意和尊重的知識，以免再次陷入類似的情況。最後「分享你的經驗」：如果你感覺準備好了，分享你的經驗可以幫助其他人避免類似的情況，並促進對這種不健康行為的意識和警惕。重要的是要記住，你不應該因為自己受到了傷害，而感到羞愧或自責。

醫師楊聰財解釋，PUA（情感勒索）是指一種心理控制技術，是利用人們的情感和心理弱點來控制他人行為。圖／楊聰財提供
醫師楊聰財解釋，PUA（情感勒索）是指一種心理控制技術，是利用人們的情感和心理弱點來控制他人行為。圖／楊聰財提供

性侵 情緒勒索

延伸閱讀

PUA情緒勒索被性侵 8步驟自救脫離有毒關係

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

幫國三女兒洗頭強逼口交 狼父坦言「放進去弄幾下」最終下場慘了

NONO現況曝！捲性侵醜聞神隱 民眾直擊「暴瘦20公斤」：在寺廟懺悔

相關新聞

桃園龍潭惡保母虐死6月男嬰桃院判8年半 她上訴高院

北市1歲童遭劉姓保母拔指甲虐死，引發關注；桃園市於2019年10月間6個月大林姓男嬰，早上送托至龍潭區蔡姓保母住處不久，...

桃園八德住宅區旁工廠大火 黑煙直竄天際嚇壞居民

桃園市八德區一間以生產汽機車避震器為主的機械工廠今天下午大火，現場疑為空氣污染防制設備故障，加上廠內存有石化工業設備所需...

PUA情緒勒索被性侵 8步驟自救脫離有毒關係

知名作家被控長期以PUA情緒勒索，還涉及男男性侵。到底什麼是「PUA」？什麼樣的跡象與手法，可讓民眾辨識自救脫離，不被P...

康橋校車事故 司機未酒駕超速

康橋國際學校秀岡校區交通車前晚發生翻覆事故，車上25名學生加上林姓司機幸運僅受輕傷，檢查後陸續離院，昨有14名學生請假、...

基隆警告別式 家屬盼安奉軍人公墓

基隆市警局八堵分駐所警員蘇昱鴻所內值勤時遭簡姓男子駕貨車衝撞殉職，昨天舉行告別式，蘇獲頒三等楷模獎章，棺槨覆蓋國旗、警旗...

高雄又見天坑吞車 混凝土車側翻

高市路竹區成功路223巷口昨上午1輛預拌混凝土車倒車時，路面突塌陷，出現長約8公尺、寬2.5公尺、深1.2公尺「天坑」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。