PUA情緒勒索被性侵 8步驟自救脫離有毒關係

知名作家被控長期以PUA情緒勒索，還涉及男男性侵。到底什麼是「PUA」？什麼樣的跡象與手法，可讓民眾辨識自救脫離，不被PUA情緒勒索。精神科醫師楊聰財以5種跡象、8種手法話術、8個步驟，提供民眾自救、脫離PUA情緒勒索，避免進而遭到性侵犯。

楊聰才診所心理衛教中心院長楊聰財說明，「PUA」是Pick-up Artist縮寫，中文意為「搭訕藝術家」。PUA 是指一個社會群體成員，通過使用心理學、社交技巧和特定的行為模式，來嘗試與陌生人建立情感聯繫，通常是為了追求浪漫或性關係，但這不意味PUA本身是一種心理疾病。

楊聰財說，PUA成員通常會分享各種技巧、策略和經驗，藉以幫助他們成功地吸引異性。有些人認為PUA文化可能存在一些問題，因為PUA可能鼓勵消極性別觀念、對異性尊重不足，以及利用心理學技巧來操控他人，廣泛的爭議和批評，PUA遂衍伸成「情感勒索」負面代名詞。

「你已經有遭遇PUA情感勒索的跡象。」楊聰財以「過度的讚美和關注」、「情感消耗」、「控制和操縱」、「斷言和威脅」、「與他人的隔離」5類跡象來解釋，他說PUA會過分地讚美，用誇張的言辭討好你，不斷給予你關注或故意激起你的情感，讓人感到特別重要、不安、焦慮或沮喪，然後適時提供「支援」和「安慰」，以獲得被害人的信任和依賴。

另外，PUA可能會試圖控制你的決定和行動，使用威脅或斷言操縱你的思維和情緒，並試圖隔離你和家人及朋友，讓你感到無法拒絕他們的要求，使你更容易受到他們的影響，更加依賴他們，以滿足他們自己的需求。

「那常見的PUA手法和話術有哪些」楊聰財以「打開」、「IOI（Indicator of Interest）」、「Negging」、「Kino Escalation」、「DHV（Demonstration of Higher Value）」、「False Time Constraint」、「講故事技巧」、「Compliance Testing」等8種常見的PUA手法和話術來說明。

楊聰財說，PUA強調在交談中的初期階段，使用開場白來吸引對方的注意力，並認為眼神交流、身體語言等信號，是對方向你表達興趣的信號，可以被識別和利用。當然藉由進行微妙貶低或批評手法，降低對方自尊，再逐步增加身體接觸的技巧，或通過講述有趣的故事、展示技能或展示社交價值，以指令測試對方是否願意，吸引對方的注意力並建立情感連結，來評估對你的興趣程度。

當然，「操控性行為」、「性騷擾行為」、「利用他人」、「缺乏真誠性」以及「自我中心主義」這些顯著的行為及特徵，也可能就是PUA加害人。

「面對被情緒勒索，被人操控達到性侵目的。」楊聰財以8步驟教民如何自救，首先要「立即保護自己」離開任何不安全的場所，找到一個安全的地方。其次是「尋求支援」找到信任的人，尋求支援和幫助。再者「拒絕交往」斷絕與PUA或其他可能對你造成傷害的人的一切聯繫。

接著「報警」如果你遭受了性侵犯或其他犯罪行為，立即向當地警方報案。並「尋求專業幫助」尋求心理輔導或心理治療，有助於處理，你所經歷的創傷和恢復自信。再來「加強自我保護意識」學習辨認不健康的關係模式和操控行為，並學會如何保護自己不再受到傷害。