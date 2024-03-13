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獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

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桃園龍潭惡保母虐死6月男嬰桃院判8年半 她上訴高院

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

北市1歲童遭劉姓保母拔指甲虐死引發關注；桃園市於2019年10月間有名6個月大林姓男嬰送托至龍潭區蔡姓保母家不到半小時就無法呼吸，經林父趕到蔡家將兒子送醫，急救30天仍不治，桃園地院將蔡女依成年人故意對兒童犯傷害、過失傷害及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪分別判刑，應執行有期徒刑8年6月。蔡女已提上訴。記者陳恩惠／攝影
北市1歲童遭劉姓保母拔指甲虐死引發關注；桃園市於2019年10月間有名6個月大林姓男嬰送托至龍潭區蔡姓保母家不到半小時就無法呼吸，經林父趕到蔡家將兒子送醫，急救30天仍不治，桃園地院將蔡女依成年人故意對兒童犯傷害、過失傷害及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪分別判刑，應執行有期徒刑8年6月。蔡女已提上訴。記者陳恩惠／攝影
北市1歲童遭劉姓保母拔指甲虐死，引發關注；桃園市於2019年10月間6個月大林姓男嬰，早上送托至龍潭區蔡姓保母住處不久，就被虐打造成頭部重創、無法呼吸，保母當下不叫救護車，反要求家長自行將孩子送醫，急救30天死於多重器官衰竭，桃園地院將蔡姓保母依成年人故意對兒童犯傷害、過失傷害及成年人故意對兒童犯傷害致死等罪分別判刑，應執行有期徒刑8年6月。蔡女已提上訴。

判決指出，33歲蔡姓女子領有保母人員技術士證，在龍潭區自宅從事居家式托育服務，自2019年6月3日起受林姓夫妻委託，照顧當時年僅2月大男嬰，卻在同年8月14日托育期間，在住處以不詳方式毆打男嬰臉部，導致男嬰右臉頰瘀青、紅腫；9月17日幫男嬰洗完澡抱出浴室時，不慎踩到兒童玩具，導致懷中男嬰臉部左側撞到地板，造成左臉頰瘀青、紅腫。

10月8日上午7點47分至8點13分托育期間，又毆打男嬰頭部，導致男嬰右側顳頂部皮下血腫、右側頂骨骨折、雙側硬腦膜下腔血腫、蜘蛛膜下腔出血等傷害。蔡姓保母當天上午8點13分發現男嬰呼吸困難，未急著送醫，反而打電話通知林父，請他將男嬰送醫，等林父趕到保母住處送龍潭敏盛醫院急救，隨即轉院至804國軍桃園總醫院、林口長庚醫院救治，男嬰仍於同年11月6日急救無效死亡。

法院調查時，蔡女承認9月17日曾將洗完澡的男嬰摔飛，導致男嬰撞傷左臉頰，但她否認8月14日曾打男嬰巴掌，以男嬰右臉頰瘀青紅腫的傷勢，可能是自己翻來翻去過程中，壓他自己的手還有奶嘴鍊，才會造成臉部傷痕；至於10月8日上午，男嬰被雙親送托後，因為孩子感冒多日未痊癒一直哭，無法安撫，她僅餵了感冒藥後，就發現他突然不哭了，且大力吸氣及吐氣，呼吸頻率不正常，就趕快分別打給林姓夫妻等辯稱，否認有傷害及傷害致死的犯行。

林母到庭證稱，孩子當年8月間已經會翻身，能握奶瓶、撐住身體、把頭抬起來，8月14日當晚接回家發現孩子右臉頰瘀青，蔡女不僅未主動告知，詢問她卻得到被奶嘴鍊壓到所致，翌日帶孩子去打預防針時，醫生明確告知，小朋友壓著手睡覺不應會造成瘀青，比較有可能是外力造成的；法院也將拍攝男嬰右臉頰受傷的5張照片送林口長庚鑑定，結果為「傷勢成因很可能為遭受外力（被打或撞擊較硬物體），較不可能為幼兒奶嘴鏈之壓痕」。

另蔡女辯稱，當天男嬰餵藥後，可能因為嗆到突發呼吸困難導致死亡，並非她故意傷害導致死亡，根據國軍桃園總醫院、林口長庚醫院診斷書皆指男嬰頭部受傷，而法醫研究所解剖鑑定男嬰之死因外傷導致頭骨骨折而死亡，明顯與嗆到毫無關聯，蔡女所辯不足採信。

法官審酌，被告蔡女領有保母人員技術士證，負責照護被害男嬰，卻做出上述重大傷害行為，最終更肇致男嬰受有右側頭骨骨折併蜘蛛膜下出血、硬腦膜下出血等嚴重傷勢，救治無效死亡，併審酌被告對於男嬰死亡結果能預見的注意義務內容，兼衡被告犯後始終否認犯行、迄今未賠償被害人父母等態度，暨被告自陳大學畢業、經濟狀況小康等情狀，分別量處所示之刑，以昭炯戒。

保母 虐童

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