桃園八德住宅區旁工廠大火 黑煙直竄天際嚇壞居民
桃園市八德區一間以生產汽機車避震器為主的機械工廠今天下午大火，現場疑為空氣污染防制設備故障，加上廠內存有石化工業設備所需材料，導致火勢迅速延燒，濃烈黑煙直竄天際，所幸未傳人員傷亡；這場工廠大火最終在晚間7時左右撲滅，由於該工廠緊鄰住宅區，桃園市環保局也派員到場檢測空氣及水質.
這起火警發生在12日下午5時許，由於正值下班時間，路過人車不少，民眾見狀直呼恐怖，看見黑煙都急忙捂鼻通過，鄰近社區大樓也緊閉門窗，就怕黑煙跟新北深坑大火一樣夾帶有毒物質，住戶之間也口耳相傳提醒，所幸風勢後來將濃煙吹到人煙較稀少處，消防隊趕抵也迅速控制火勢，未釀更嚴重災害。
桃園市環保局指出，經詢問起火原因，業者表示是空氣汙染防制設備故障起火，檢測人員於現場PID量測418ppb、周界上風處PID量測363ppb、下風處PID量測378ppb。另外，檢測人員也在廠區周邊溝渠取水檢測，水質無異常，重金屬銅鎳試紙檢測皆未有反應。
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