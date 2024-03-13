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高雄又見天坑吞車 混凝土車側翻

聯合報／ 記者宋原彰王勇超石秀華／高雄報導

高雄市路竹區成功路223巷口昨天1輛預拌混凝土車倒車時路面塌陷成1個大洞，車輪陷入坑洞，車體向右側翻，撞擊一旁存放海產的倉庫。記者王勇超／翻攝
高雄市路竹區成功路223巷口昨天1輛預拌混凝土車倒車時路面塌陷成1個大洞，車輪陷入坑洞，車體向右側翻，撞擊一旁存放海產的倉庫。記者王勇超／翻攝
高市路竹區成功路223巷口昨上午1輛預拌混凝土車倒車時，路面突塌陷，出現長約8公尺、寬2.5公尺、深1.2公尺「天坑」，混凝土車右前及右後輪都陷坑洞，車體向右側翻，撞擊一旁存放海產的倉庫，鍾姓駕駛自行爬出脫困，混凝土車被吊起過磅後確定超載，水利局今起封路5天修繕頂版，並將向司機求償，警方也會依超載開罰。

去年10月大寮區也曾發生預拌混凝土車陷進路面坑洞，車身傾斜，市議員黃明太說，去年他曾召集水利局等單位，要求成功路水溝蓋全面換新，預算才剛通過還未施工，未料就發生意外，市府應通盤檢討偏鄉水溝、箱涵結構老舊問題，因部分道路路幅不夠，溝蓋就變成車道，一旦破損就容易塌陷。

水利局表示，全市水溝、箱涵約771公里，每年巡檢約20公里，若發現缺損或結構老舊，都會改善。但黃明太認為1年巡檢20公里太慢；水利局說，已規畫針對市區容易致災的區域加強巡檢，也會加派巡路人員全面檢查，尤其水溝蓋、頂版問題，委外廠商也會協助巡查。

警方調查，21歲鍾姓男子昨上午11點半駕駛預拌混凝土車欲前往台電火力發電廠，行經成功路223巷口，倒車時路面突塌陷成大坑洞，警方獲報後趕到管制交通，並通報水利局等單位處理。

水利局指出，坑洞周圍房屋結構無損傷，住戶不需要撤離，因塌陷處巷道路寬僅約5公尺，吊車作業困難，至昨天才將車吊離，今起封路5天修繕溝蓋頂版。

住戶 偏鄉 水利局

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