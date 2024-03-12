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下樓誤讓嬰兒頭部撞扶手導致死亡 無證保母判刑1年10月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓無證保母照顧3個月大嬰兒，因為擔心嬰兒凌晨啼哭吵到丈夫睡覺，抱下樓時讓嬰兒的頭撞到樓梯扶手，送醫不治。檢察官偵訊時，林女認罪，後來翻供，指嬰兒連頭部包2層包巾，也沒有撞到扶手。基隆地院法官審理後，認定事後翻供為卸責之詞，依過失致罪判刑1年10月。全案可上訴。

判決指出，林女並未領有保母人員技術士證，2011年10月起以每月2萬3000元報酬，受託周一至周五全天在住處照顧剛滿月的陳姓嬰兒。同年12月6日凌晨4點半左右，嬰兒在2樓房間內不停的哭，林女為避免影響丈夫睡眠，抱起當時3個月大嬰兒走出2樓房間，打算到1樓客廳旁房間安撫。

當時屋內燈光昏暗，林女疏忽而未注意，關上2樓房門，轉身想要走樓梯下樓時，懷抱的嬰兒頭部右側撞擊樓梯木製扶手，嬰兒大哭，但林女未注意頭部傷勢狀況，抱到1樓房間安撫入睡。

上午7點40分左右，林女發現嬰兒躺在床上全身癱軟。林女急忙打電話通知女嬰的母親狀況，再搭計程車將嬰兒送醫急救，當天下午2點38分嬰兒因頭部外傷、顱內出血、腦損傷死亡。基隆地檢署檢察官偵查後，依過失致死罪嫌起訴林女。

法官查出，林女案發當天警詢和隔天檢察官偵訊時供稱，右手抱嬰兒，左手將房門關上，一時忘記右側還有樓梯扶手，讓嬰兒的頭撞到扶手，碰撞聲音聽起來滿大的，她不是故意的。到1樓開燈檢查看不出哪邊撞到，沒看出什麼問題，便抱到房間安撫睡著。

2012年4月12日第2次接受檢察官偵訊時翻供，稱抱嬰兒下樓時，頭部有撞到扶手，但嬰兒連頭部有包2層包巾，先前說碰撞聲音滿大的，是因為好幾天沒什麼睡，講錯了，後來回想根本沒有擦撞到。同年11月10日第3次偵訊時，改稱她自認沒有過失，因為嬰兒的頭部沒有撞到扶手。

法官認為，林女智識能力正常且有充足社會經驗，當知警詢及第1次偵訊所述內容意思。若非確有不慎使嬰兒頭部撞到扶手，沒必要說出不利自己的陳述。況且當時較接近案發日，林女應對事件始末記憶較為清晰，較能完整陳述，且較無機會設想疏失責任、思索利弊得失，受外界影響程度也較低，較可採信，事後翻供顯然在卸責，不值採信。

法官檢視相關事證，認為林女使嬰兒頭部撞擊扶手過失行為，與嬰兒死亡具有相當因果關係，並讓嬰兒的父母受天人永隔、難以彌補錐心傷痛。審酌林女過失情節及犯罪所生損害，以及否認犯罪且未賠償，犯後態度難認良好，判刑1年10月。

基隆市林姓無證保母照顧3個月大嬰兒，抱下樓時讓嬰兒的頭撞到樓梯扶手，送醫不治。基隆地院法官審理後，依過失致罪判刑1年10月。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓無證保母照顧3個月大嬰兒，抱下樓時讓嬰兒的頭撞到樓梯扶手，送醫不治。基隆地院法官審理後，依過失致罪判刑1年10月。記者邱瑞杰／攝影

保母 嬰兒 檢察官

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