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省一棟101高的紙！桃警整合交通事故系統 線上填更環保

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警察局2020年起全面負責處理交通事故，每年相關案件紙張影印支出費用高達新台幣816萬元，為節省支出並提供民眾更便捷的領件服務，交通警察大隊建置「交通事故為民服務整合系統」，員警處理交通事故後直接將文書存入系統或上傳雲端，民眾就能透過手機申請事故資料。

交通警察大隊去年處理逾10萬件交通事故，改良交通事故文書處理系統後，推動減紙及線上為民服務作業，推估可減少超過464萬3540張A4影印紙的使用量，若以A4紙張1包500張計算，等於節省至少9240包，約一棟101大樓高的紙張數，減少2.9公噸以上的排放量。

為了更簡化民眾申請流程，自去年10月起推廣QR碼連結，民眾透過手機掃描QR碼完成申請作業，並在線上下載交通事故資料電子檔，加上配合警政署推行5G線上處理交通事故計畫，將處理一件事故的時間由30分鐘縮短至20分鐘，快速排除事故現場，避免造成交通壅塞，也大大降低員警及民眾發生二次事故的風險。

交通警察大隊大隊長鄭文銘呼籲，依據道路交通管理處罰條例第62條第2項之規定，民眾若發生交通事故，車能動、人沒事，只要先放置故障標誌、標繪定位、拍攝全景及碰撞部分，就可以將車輛移置路邊，除了可以避免自己或他人發生二次事故外，更增進交通動線順暢。

民眾透過手機掃描QR碼完成交通事故申請作業，並在線上下載交通事故資料電子檔，一件事故的時間由30分鐘縮短至20分鐘，快速排除事故現場。圖／警方提供
民眾透過手機掃描QR碼完成交通事故申請作業，並在線上下載交通事故資料電子檔，一件事故的時間由30分鐘縮短至20分鐘，快速排除事故現場。圖／警方提供
桃園市警察局2020年起全面負責處理交通事故，每年相關案件紙張影印支出費用高達新台幣816萬元。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警察局2020年起全面負責處理交通事故，每年相關案件紙張影印支出費用高達新台幣816萬元。記者周嘉茹／翻攝

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