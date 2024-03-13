基隆八堵分駐所遭衝撞 值班台裝防彈玻璃加強防護

中央社／ 基隆12日電

簡姓男子日前駕駛小貨車衝入八堵分駐所，造成員警1死1傷，事發後，基隆警察局除在分駐所外加裝ㄇ字型高強度鋼管，4日並在值班台安裝防彈玻璃，加強員警值勤安全。

基隆市警察局第三分局第三組組長劉逸群今天表示，2月29日晚間發生蓄意駕車衝撞事件，造成八堵分駐所大門、值班台嚴重毀損，為提升員警工作品質，分局以最快速度在值班台安裝3A等級防彈玻璃，玻璃厚度為2.8公分，並於桌體內部夾厚1公分防彈鋼板，已於4日裝設完畢。

簡姓男子2月29日駕駛偷來的小貨車，先在台62線撞死劉姓巡路員，再衝入八堵分駐所，撞死在值班台的員警蘇昱鴻，廖姓女警則受到擦傷，簡男隨後棄車逃逸，遭台鐵區間車撞擊身亡。

基隆 女警 警察

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