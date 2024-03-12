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國1緩撞車被撞成廢鐵嚴重變形、4人受傷 肇事男：當時開輔助駕駛
國道1號南向103.7公里新竹寶山路段，今天下午1時許發生追撞意外。57歲蔡姓男子駕駛大貨車，正在分隔島執行割草作業，未料33歲謝姓男子竟直接追撞蔡男停放在國道上的緩撞車，由於撞擊力道猛烈，緩撞車嚴重變形，整起車禍也造成4人受傷，所幸均無大礙。
國道警方調查，謝男、蔡男酒測值均為0，謝男當時開車載著2名親友，行經國1新竹寶山路段時，竟直接追撞正在戒護割草作業的緩撞車，整起車禍也造成謝男、蔡男及車上2名乘客共4人輕傷。
謝男供稱，當時他開啟輔助駕駛系統，至於詳細事故原因，仍待警方調查釐清中。
警方呼籲，民眾行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，致造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。
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