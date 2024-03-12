快訊

訪視男童報告造假？女社工雙手上銬畫面曝光 涉偽造文書、過失致死罪移送北檢偵辦

蘇丹紅「沙茶醬」流竄到台中！中鏢29廠商、16.3噸一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1緩撞車被撞成廢鐵嚴重變形、4人受傷 肇事男：當時開輔助駕駛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號南向103.7公里新竹寶山路段，今天下午1時許發生追撞意外。57歲蔡姓男子駕駛大貨車，正在分隔島執行割草作業，未料33歲謝姓男子竟直接追撞蔡男停放在國道上的緩撞車，由於撞擊力道猛烈，緩撞車嚴重變形，整起車禍也造成4人受傷，所幸均無大礙。

國道警方調查，謝男、蔡男酒測值均為0，謝男當時開車載著2名親友，行經國1新竹寶山路段時，竟直接追撞正在戒護割草作業的緩撞車，整起車禍也造成謝男、蔡男及車上2名乘客共4人輕傷。

謝男供稱，當時他開啟輔助駕駛系統，至於詳細事故原因，仍待警方調查釐清中。

警方呼籲，民眾行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，致造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

謝男供稱，當時有開啟輔助駕駛系統，不過在國道戒護割草作業的緩撞車，仍被撞到變形。圖／警方提供
謝男供稱，當時有開啟輔助駕駛系統，不過在國道戒護割草作業的緩撞車，仍被撞到變形。圖／警方提供
戒護割草作業的緩撞車，當場被撞到變形。圖／警方提供
戒護割草作業的緩撞車，當場被撞到變形。圖／警方提供

國道 新竹 車禍 輔助駕駛 高速公路

延伸閱讀

國1南下員林路段5車追撞 一度回堵5公里幸無人傷

宜蘭轎車追撞他車再衝進對向超商 駕駛受傷送醫

遭貨車追撞！勞斯萊斯車主稱「不求償」 達人揭內幕：根本是話術

影／台中聯結車翻覆壓扁休旅車 2人重傷送醫

相關新聞

三叉峰遺體證實是逢甲EMBA峰鷹登山協會會長夫婦 救難人員送下山

經過8天零度結冰的寒冷天候下的搜索下，今天上午10時30分，由高市消防局領軍的搜救人員，終於在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方...

康橋中學校車翻車…肇事駕駛未實施教育訓練 公路局今開罰

康橋中學校車11日晚間行經台北市文山區文山隧道時，因故翻車，車上共有1名駕駛、26名學生，有15人輕傷。公路局轄下台北市...

省一棟101高的紙！桃警整合交通事故系統 線上填更環保

桃園市警察局2020年起全面負責處理交通事故，每年相關案件紙張影印支出費用高達新台幣816萬元，為節省支出並提供民眾更便...

怪叔叔不斷尾隨、邀約少女還刻意搭同車廂 被依跟騷法法辦

嘉義縣46歲陳姓男子涉嫌自去年6月起陸續跟蹤1名少女，還送禮物及邀約被少女拒絕，他仍不死心，甚至尾隨少女搭同班車廂火車回...

國1緩撞車被撞成廢鐵嚴重變形、4人受傷 肇事男：當時開輔助駕駛

國道1號南向103.7公里新竹寶山路段，今天下午1時許發生追撞意外。57歲蔡姓男子駕駛大貨車，正在分隔島執行割草作業，未...

清明節「墓」宜掃不宜燒 桃消扮寶可夢教學童4不1要

清明時節將至，各地遊子陸續返鄉掃墓祭祖，但往往伴隨著數量居高不下的墓地、雜草火警案件，為防範民眾掃墓使用火源不慎引發火災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。