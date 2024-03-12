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三叉峰遺體證實是逢甲EMBA峰鷹登山協會會長夫婦 救難人員送下山

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

經過8天零度結冰的寒冷天候下的搜索下，今天上午10時30分，由高市消防局領軍的搜救人員，終於在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的兩人，玉山國家公園並證實是失聯山友張忠益夫婦，經過10多人數小時的垂降下切後，在下午3時30左右，將遺體搬運回林道上，目前正在送下山中。

台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益、王明麗夫妻檔，3月2日攀登「玉山後四峰」抵達圓峰山屋後，隔日卻失聯，原定上周一下山，家屬未見蹤影，焦急在臉書貼文求助、報案協尋，高雄市消防局已出動6個單位，動員37人次持續搜救，雖在三叉峰發現疑二人遺落登山杖及帳篷，但一直未發現兩人的下落。

玉管處表示，上周二接獲失聯通報後，隔天便沿著步道往鹿山、東小南山、玉山南峰方向找尋，先是在鹿山下方，發現一只被遺留下來的帳篷帆布，上周四，更有山友通報在玉山南峰三叉峰發現張妻的登山杖，因而鎖定該處持續找尋，今天終於找到並證實兩人是張忠益夫婦；由於墜落處距離圓峰山屋僅300或400公尺，研判二人留下睡袋、大背包、炊具在山屋就外出，可能因為遇到山上下雪、結冰及強風濃霧等影響視線而遇難。

玉山國家公園表示，高市消防局組織玉管處員與保七總隊、山難搜救等單位10多人，今天第8天仍以失聯山友夜宿的圓峰山屋為軸心往外搜尋，果然早上約10時30分左右，發現蹤罹難人員的遺體，墜落在玉山南峰、三叉峰下方的碎石坡，墜落地點正是日前找到登山杖的下方數百公尺，搜救人員隨即展開下切垂降行動，經過將近5小時的努力，才將兩具遺體搬運回步道上，正在送下山途中。

搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供
搜救人員今在玉山南峰三叉峰碎石崩坡下方數百公尺，找到罹難的張忠益夫婦，經過數小時的垂降下切後，下午終將遺體搬運回林道上。圖／玉管處提供

EMBA 失聯 山友 玉山國家公園 逢甲大學

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