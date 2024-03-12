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苗栗公館鄉火燒屋...2人及時逃出 屋主心有餘悸：才1分鐘就來不及了
苗栗縣公館鄉福德村一間木造鐵皮屋頂平房，今天下午突然起火，屋內付之一炬，2人及時逃出，屋主心有餘悸1分鐘就來不及了，起火原因及損失，警消進一步鑑識中。
苗栗縣政府消防局今天下午2點47分接獲報案，公館鄉福德村發生住宅火災，附近一帶沒有消防栓，調派苗栗、公館、大湖及特搜分隊38名警義消，9輛水箱、水庫車，從台6線接駁水線救火。
起火的木造鐵皮屋頂平房，堆積大批雜物，火勢一發不可收拾，消防人車趕到時，已經陷入火海，屋主仍心有餘悸，表示起火時，他在房間午睡，媳婦因要上夜班，起床時發現廚房有火，趕緊大聲叫醒他逃到屋外，才1分鐘就來不及了，火勢相當猛烈。
公館鄉福德村這起住宅火災，下午4點半撲滅，屋內付之一炬，沒有造成人員損害，警消進一步調查起火原因及損失中。
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