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醫師醉後強吻女議員手背遭控性騷 醫師太太致歉：他平常不會這樣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

民進黨新北市議員張嘉玲上周跑攤，遭支持者強吻手背，被她當場喝止，男子卻對她出言辱罵，甚至企圖衝撞。張嘉玲今天在同黨議員陪同下舉行記者會，眼眶泛淚控訴不該被如此對待，民意代表「常常遇到」這類事件，大家都隱忍很久，她這一次決定站出來，希望社會正視這樣的問題，她也堅持提告，捍衛權利。

張嘉玲表示，她3月9日參與地方社團餐會，她逐桌致意，民眾也很熱情跟她拍照，不料到最後一桌時，1名男子卻強拉她的手親吻，被她當場喝止，怎料男子惱羞成怒，出言辱罵還企圖衝撞。

張嘉玲說，她兩次給對方機會道歉，對方卻對她狂吼「送我去法院」，更說她「假仙」，難道她應該給他親嗎？她這次決定站出來，捍衛自己權利，已經對對方提告性騷擾

張嘉玲說，她從事政治工作多年，其實遇到不止這一件，包括突然親嘴、摸大腿等，過去都選擇隱忍，但事件就發生在性平三法上路的隔天，她認為自己應該站出來。

市議員鄭宇恩表示，議員跑攤或多或少會遇到熱情民眾，但有些人無法拿捏分寸，希望各界有多一點同理心，老實說議員也不願與民眾起衝突，嘉玲議員願意站出來，非常勇敢。

市議員彭佳芸也說，任何人遇到不禮貌的言語舉動，都應該要當場制止，不管男性還是女性，也都應該要提高警覺，希望藉由今天這起事件，鼓勵更多人勇敢反擊，讓性平觀念能在台灣社會更普及。

市議員廖宜琨也說，所有選民知道我們願意付出與服務，但不能透過肢體動作騷擾，連言語辱罵都不可以，他常常也會遇到民眾以酒醉之名行羞辱之實，都非常不尊重，大家遇到此事都可以採取法律行動。

新北市社會局表示，新北市對性騷擾與性別暴力都是零容忍，民眾可撥打110、113等專線申訴或提出告訴，議員案件已經收到調查建議報告，會盡速送性騷擾防治審議會議審議，因為議員有提告，依照性騷法規定，最高可處2年以下徒刑、拘役與併科罰金。

該男子事後被查出是一名醫師，被指控的醫師太太今天受訪表示，對於丈夫喝醉後不禮貌行為，丈夫也很懊悔與抱歉，她自己站在女性立場，也不能認同，他平常就不是這樣的人，目前議員已經提告，不方便主動聯繫議員，但仍會抱持最大誠意向議員道歉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市議員張嘉玲今天舉行記者會，鼓勵遭遇騷擾民眾都能勇敢站出來。記者葉德正／攝影
新北市議員張嘉玲今天舉行記者會，鼓勵遭遇騷擾民眾都能勇敢站出來。記者葉德正／攝影

性平三法 性騷擾 議員 醫師

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