酒測值高達0.9！開車衝上分隔島人車受困 駕駛：喝了1杯威士忌

苗栗縣台1線與台13甲線交岔的造橋鄉德照橋口，前晚發生一起轎車自撞衝上中央分隔島事故，整輛車卡在分隔島灌木叢動彈不得，幸運未受傷的駕駛鄭姓男子，也受困車內出不來；警方到場處理，鄭男坦承有喝了一小杯威士忌，但他酒精呼氣值達0.9 mg/l，全案依公共危險罪嫌送辦。

苗栗縣竹南警分局今天表示，該起事故發生於10日晚間10點許，55歲鄭姓男子稱說在頭份市自行飲用一小杯威士忌後，便開車沿台1線往南行駛，準備返回竹南鎮住家，途經台13甲線欲右轉北上德照橋時，不慎失控自撞分隔島。

駕駛鄭男經由救護人員檢視，意識清楚，沒有受傷；不過鄭男身上散發酒氣，員警當場對他實施酒精濃度測試，測得其酒測值高達0.9 mg/l，詳細肇事原因仍待後續釐清。

警方表示，該事故幸未造成其他人員傷亡，提醒「酒後不開車、酒前不碰車」，酒駕行為除將面臨嚴苛懲罰，包含罰款、吊扣(銷)駕駛執照、車輛當場移置保管及吊扣該車牌照等處罰，且酒測值超標也違反刑法公共危險罪，恐將面臨牢獄之災。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康