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運安會立案調查康橋校車翻車事故 下午約訪司機

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北即時報導

康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝

康橋中學校車昨晚行經台北市文山區文山隧道時，因故翻車，車上共26人，15人輕傷送醫。國家運輸安全調查委員會表示，目前已立案調查，今天下午預計約訪駕駛司機，行車紀錄器已查扣待解讀，事實資料報告今年9月出爐，最終調查預定明年3月完成。

公路局昨天指出，昨晚7時14分，龍萊交通企業有限公司889-YY號遊覽車，由康橋國際學校秀岡校區出發，行經台北市文山區文山隧道往信義區方向時，不慎翻覆事故，公路局與台北市區監理所立即成立「0311台北文山隧道遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，車內搭載康橋國際學校學生25人，另有駕駛1人，總計26人。

公路局表示，本次事故龍萊交通公司889-YY號遊覽車，該車於2014年3月出廠，車輛車籍正常；最近一次檢驗是今年1月26日，下次定檢日為今年8月13日，事故車輛近6年違規8件；林姓駕駛人駕籍均正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

公路局表示，已要求龍萊交通公司，妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司已趕往醫院慰問；另外，台北市區監理所將於3月12日上午啟動事故立即加強管理措施，派員至該事故業者公司查核安全管理。

運安會表示，此案昨天就已立案調查，並派員到現場，將針對隧道道路狀況、車輛、駕駛員及生還因素等4個面向同步調查，預計1個月後會有初步報告，6個月後會有事故事實資料報告，最終調查結果和報告將依事故事實資料報告出爐時成，經分析及改善建議提出。

運安會說明，根據重大運輸事故調查範圍規範，當事故受傷人數達15人，或死亡人數3人，或死亡加上受傷達11人時，運安會就會立案進行調查。運安會昨天已派員前往事故現場，今天下午也將訪談事故駕駛。

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