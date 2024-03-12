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康橋校車翻覆20傷 14學生請假、事故司機暫停駛

中央社／ 新北12日電

康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。聯合報記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。聯合報記者翁至成／翻攝

康橋國際學校校車昨晚在北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫。校方指出，今天有14名學生請假，經了解司機事發當下時速66公里未超速也未酒駕，但在詳細事故調查出爐前先停駛。

康橋國際學校秀岡校區1輛課後社團交通車昨晚7時許行經台北市文山隧道時突然翻覆，車上有25名國高中生及1名司機，其中14名學生與司機受傷送醫，其餘學生由接駁車載送回家；後來又有5名家長自行帶孩子就醫，昨天晚間陸續出院。

康橋國際學校秀岡校區公關室主任吳浩銘告訴中央社記者，今天上午原有15名相關的學生請假，後來1名學生到校，截至上午11時許共14人請假。今天起就會請輔導老師針對相關已到校的學生做心理輔導，請假者返校後也會陸續展開。

他表示，校方、新北市政府教育局與校車公司「龍萊交通企業有限公司」將各發放新台幣2000元慰問金給車上所有學生；龍萊公司也將全額賠償醫藥費。

吳浩銘說，事故原因仍待監理單位調查，目前所知駕駛事發當下時速為66公里，沒有超速也沒有酒駕，不過在調查原因出爐前會先請駕駛停駛，如果有嚴重違規，不排除與公司或司機解約、甚至開罰；至於原校車路線，委由別的司機駕駛其他車輛運行。

交通部公路局昨晚指出，這台翻覆校車2014年出廠，今年1月才剛通過檢驗，不過近6年有8次違規紀錄，駕駛近6年也有2件違規紀錄。

對此，吳浩銘表示，駕駛今年2月起才開始在學校服務，先前2次違規是臨停等，非重大違規；車輛去年9月起作為康橋交通車，服務期間都沒違規。

他說，校車駕駛每天出車前須檢查車況、也要進行酒測，並填寫紀錄回報，資料都是定期彙整。

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