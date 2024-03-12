警政會報嘉勉攔詐 侯友宜籲跨部會源頭管理「不然詐騙永不消滅」

新北市長侯友宜今上午主持警察局「警政工作會報」並提及壓制詐欺工作，侯表示，攔阻詐騙金額超過當期將近一倍，但這也顯示詐騙案並沒有降低，這要從源頭管理，呼籲中央要跨部會集中心力源頭管理，不然永不可能消滅詐騙情況。

侯友宜今於會報中嘉勉警察局各單位致力治安工作。他表示，新北警力都全力在壓制詐欺集團，統計攔阻的金額超過當期的將近一倍，追回來的金額比去年的同期高了將近74％，但也顯示詐騙案並沒有降低情況。

侯友宜認為，詐騙要從源頭管理，中央一定要拿出更具體的方式，包含從NCC、金管會甚至法務部，大家要集中心力把源頭管理起來，不然詐騙永遠不可能消滅，這也是今天開會的重點。

警察局表示，打擊詐欺犯罪今年1至2月攔阻民眾被害款項達新台幣1億3000餘萬元，較去年同期增加5600餘萬元，顯見員警積極攔阻詐欺成效。局長廖訓誠指出，在2月19日至29日的全國掃黑肅槍專案中，共計檢肅幫派組合分子53人涉嫌聚眾滋事等暴力犯罪，查獲各類槍枝計13枝，且在全台緝獲4處改造槍械工廠，而新北市的暴力犯罪案件也在各項掃蕩壓制有逐年下降趨勢， 去年暴力犯罪件數為歷年來最低。

侯友宜也於會中肯定三重分局及市警局相關單位在2024新北燈會活動中積極執行各項治安維穩交通疏導作為；也嘉許保安警察大隊專題分享「專業靈活打擊犯罪」，對犯罪族群特徵跡象憑藉臨檢盤查精準判斷，協力合作精進員警的執勤職能。