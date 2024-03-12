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康橋校車翻覆釀20輕傷 北市警鑑識取證查肇因

中央社／ 台北12日電

康橋國際學校秀岡校區校車昨晚在台北市文山隧道內翻覆，造成駕駛及學生共20人輕傷就醫。台北市警方今天針對校車進行鑑識取證，以釐清是否為失控打滑或超速而釀禍。

北市警消昨晚7時17分獲報，指台北市文山區文山隧道往信義區方向有1輛康橋中學的校車翻覆。獲報後立即派遣大量人、車馳援，現場也成立大量傷病患檢傷站，共計協助15人就醫，另5人自行就醫，幸未釀重大傷亡。

校方表示，肇事車輛為課後社團交通車，案發時車上共有26人，包括25名國高中生與1名司機。

北市昨晚下起大雨，警方昨晚初步研判，肇事車輛應為在隧道內失控打滑，旋轉180度後翻覆而肇事，肇事駕駛林姓男子（60歲）已排除酒駕。

受輕傷的林男供稱，案發時已駛近隧道出口處，時速約介於70至80公里間，發現車輛失控打滑後便輕踩煞車，車身擦撞隧道牆面後，便失控旋轉而翻覆。

事發後，肇事車輛先行移到位於北投區的台北市警察局公有保管場停放。為釐清肇事原因，北市警方今天也到場進行事證調查，將相關行車記錄器帶回鑑識、判讀，以了解案發時的行車速限、時間及車內畫面情況，釐清事故發生原因。

交通部公路局昨晚表示，經過調查翻覆車輛在民國103年出廠，車輛車籍正常，今年1月才剛通過檢驗，不過近6年有8次違規紀錄，駕駛近6年也有2件違規紀錄。

北市 失控 校車

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