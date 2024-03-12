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高壓電線不斷被剪斷電 台南竊嫌稱三餐不濟只好冒生命危險

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新化區唪口里前兩天陸續有工廠因為高壓電纜線被人剪斷、一早工人要開工沒電沒辦法營運報警。警方加強深夜巡邏，昨晚在新化區竹子腳附近巡邏，看見一個中年男子爬上工廠圍牆、立即逮捕。余姓竊嫌告訴員警，因為找不到工作、三餐不濟，才會冒著生命危險剪比較粗比較重的高壓電線去變賣。

新化警分局表示，日前接獲2家工廠報案高壓電纜線遭剪斷，分局長蘇有義責成唪口所提高巡邏密度、務必防止再犯並盡速破案。昨天深夜11點多員警巡邏經過新化區竹子腳附近，果然發現余姓竊嫌鬼鬼祟祟要攀爬進入某工廠，當場以現行犯逮捕，他的腳踏車上飼料袋還有直徑超過5公分的高壓電纜線5條等贓物，全案依涉嫌侵入住宅及竊盜等罪嫌送辦。

新化分局長蘇有義呼籲轄區工廠負責人於廠房內應設置完善監視器，並與警方保持互動，共同合作打擊竊賊，只要發現可疑人、事、物或設備遭人無故開啟、破壞，立即撥打110報案，新化警分局會有信心能夠維護轄區治安。

高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝
高壓電線不斷被剪斷電，警方逮捕余姓竊嫌送辦。記者周宗禎／翻攝

監視器 飼料

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