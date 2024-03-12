高壓電線不斷被剪斷電 台南竊嫌稱三餐不濟只好冒生命危險

台南市新化區唪口里前兩天陸續有工廠因為高壓電纜線被人剪斷、一早工人要開工沒電沒辦法營運報警。警方加強深夜巡邏，昨晚在新化區竹子腳附近巡邏，看見一個中年男子爬上工廠圍牆、立即逮捕。余姓竊嫌告訴員警，因為找不到工作、三餐不濟，才會冒著生命危險剪比較粗比較重的高壓電線去變賣。

新化警分局表示，日前接獲2家工廠報案高壓電纜線遭剪斷，分局長蘇有義責成唪口所提高巡邏密度、務必防止再犯並盡速破案。昨天深夜11點多員警巡邏經過新化區竹子腳附近，果然發現余姓竊嫌鬼鬼祟祟要攀爬進入某工廠，當場以現行犯逮捕，他的腳踏車上飼料袋還有直徑超過5公分的高壓電纜線5條等贓物，全案依涉嫌侵入住宅及竊盜等罪嫌送辦。