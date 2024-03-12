國1林口段2聯結車相撞！「白米撒滿地」花4小時掃乾淨
國道1號北向45.8公里林口爬坡路段今凌晨發生2輛聯結車碰撞事故，導致其中一輛車上滿載的白米散落國道，還好僅1名駕駛輕微擦挫傷；現場4車道，占用外側2車道，一度造成後方車輛回堵3公里，事發約4小時全部清掃完畢並恢復通車。
國道警方指出，今凌晨2點43分接獲通報，國道1號北向45.8公里林口爬坡路段，有2部大型車輛事故，立刻調派巡邏車前往處理；到場發現28歲黃姓男子駕駛聯結車，行經事故路段，疑似未注意車前狀況分心恍神，撞上前方45歲張男駕駛的聯結車，導致張男車上載的大量白米散落在車道上，地上白茫茫一片。
車禍造成黃姓駕駛輕微擦傷，所幸沒有大礙，經救護人員檢視無須送醫，2車駕駛經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清；現場4車道，占用外側2車道，後方一度回堵約3公里，事故現場於事發後約4小時排除恢復通車。
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