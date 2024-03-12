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竹林落葉紛紛…嘉義情侶騎機車遊蘭潭 輪下一滑2人拋飛慘摔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義有對情侶遊玩蘭潭行經環公遇落葉慘摔。圖／翻攝畫面
嘉義有對情侶遊玩蘭潭行經環公遇落葉慘摔。圖／翻攝畫面

交通部觀光署統計，去年1月至11月，嘉義蘭潭風景區遊客總人次高達146萬多人，成為嘉義縣市最夯熱門景點，超越阿里山森林遊樂區。近來時逢落葉期，尤其環潭公路沿線有不少竹林落葉隱藏危機，有情侶騎機車遊賞蘭潭遇到滿地落葉反應不及，後座女友遭拋飛慘摔。市府表示，已持續加強清理，也請用路人小心行駛。

嘉義市消防局昨天下午1點27分接獲報案，蘭潭環潭公路1K+600處有民眾發生意外事故，即派遣蘭潭分隊救護車前往救援。

救護人員抵達現場為機車騎士因道路落葉發生事故。據騎士表示，載女友沿著環潭公路遊賞蘭潭美景，行經這路段時看到滿地落葉已來不及反應摔車，女友從機車後座飛離、安全帽脫落，倒於馬路上一時站不起來。

消防救護人員評估，20歲女性乘客有左腹疼痛及右腳擦傷情形，意識清醒生命徵象穩定，隨後將傷者送往聖馬爾定醫院診治；相關車禍肇事原因後續由轄區警員調查中。

市府觀光新聞科表示，目前時逢落葉期，環潭公路持續派員清掃落葉，還是追不上落葉紛飛掉落的速度。提醒用路人在這落葉時節，提高警覺，車速切勿過快，留意四周情形，確保用路安全。如果發現落葉影響交通，向市府反應即派員清理。

蘭潭位於嘉義市東郊山仔頂附近，距市區3公里，古稱「紅毛埤」，相傳為300年前荷蘭人所鑿之埤，故稱「蘭潭」。日治時代，嘉南大圳規劃工程師八田與一將蘭潭築堤為霸作為自來水廠儲水池，至今仍是嘉義地區自來水主要供應源。蘭潭風景區湖光山色優美且距離市區不遠，繁雜的植物林，提供鳥類良好的隱蔽、食物，豐富的鳥類資源，達60多種，是賞鳥、遊憩的熱門去處，風景區屬於開放空間不需門票，每逢假日總是吸引絡繹不絕的民眾。

嘉義有對情侶遊玩蘭潭行經環公遇落葉，女友拋飛慘摔，一時站不起身。圖／翻攝畫面
嘉義有對情侶遊玩蘭潭行經環公遇落葉，女友拋飛慘摔，一時站不起身。圖／翻攝畫面

嘉義 女友 蘭潭

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