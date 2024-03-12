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影／台中男恍神闖紅燈險撞斑馬線行人 警車在後「全目擊」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子昨天開車行經西屯區時闖紅燈，險些撞上行人（紅圈），警車（箭頭）在後方直擊，攔下葉車後開單。圖／摘自黑色豪門企業
台中市葉姓男子昨天開車行經西屯區時闖紅燈，險些撞上行人（紅圈），警車（箭頭）在後方直擊，攔下葉車後開單。圖／摘自黑色豪門企業

台中市葉姓男子在昨天開車行經西屯區時，先是闖紅燈後，險些撞上一名步行在行人穿越道的行人，當時後方一輛警車目擊經過，要由葉將車停在路旁受檢，葉辯稱「一時恍神沒注意」，警方因行車記錄器有拍到案發過程，依違反道交條例，對葉開出兩張罰單，可罰8700元、各記點3點。

第六警分局協和所在11日下午4時許，巡經西屯區安和路、福玄路口時，發現前方由葉姓男子（62歲）駕駛的轎車闖紅燈、未禮讓行人，險些發生碰撞，警方立即鳴笛示警，攔查轎車，葉男靠邊停車後，向警方解釋，「一時恍神沒有注意」，才有交通違規的行為。

警方依違反道路交通管理處罰條例第44條及第53條告發，開出闖紅燈、未禮讓行人兩張罰單，分別可罰2700元、6000元罰款，另外各記違規點數3點。

第六警分局呼籲，駕駛人行駛務必遵守號誌，並注意往來行人，警方也會持續加強宣導及取締，以維護用路人安全。

台中市葉姓男子昨天開車行經西屯區時闖紅燈，險些撞上行人，警車在後方直擊，攔下葉車後開單。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子昨天開車行經西屯區時闖紅燈，險些撞上行人，警車在後方直擊，攔下葉車後開單。記者陳宏睿／翻攝

恍神 罰單 行人

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