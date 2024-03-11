康橋中學校車翻車 公路局：12日派員赴事故公司查核

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導

康橋中學校車11日晚間行經台北市文山區文山隧道時，因故翻車，車上共有1名駕駛、26名學生，無人受困，有15人輕傷。交通部公路局表示，截至深夜11時，僅尚1位在院觀察；該事故車輛車籍正常，近6年違規8件；事故車輛林姓駕駛駕籍正常，近6年違規2件，全數結案。12日台北市區監理所將派員至該事故業者公司，查核安全管理。

公路局深夜發布新聞稿指出，今晚7時14分，龍萊交通企業有限公司889-YY號遊覽車，由康橋國際學校秀岡校區出發，行經台北市文山區文山隧道往信義區方向時，不慎翻覆事故，公路局與台北市區監理所立即成立「0311台北文山隧道遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，車內搭載康橋國際學校學生25人，另有駕駛1人，總計26人。

公路局指出，該起事故有15人輕傷，包括駕駛1人、學生14人，其中6人送忠孝醫院，5人送台北醫學大學附設醫院，4人送萬芳醫院，車內已無人受困；台北市區監理所已派員分赴各醫院探視傷患，截至深夜11時，僅剩萬芳醫院尚有1位持續觀察，現場已恢復通車，事故原因尚待警察單位調查。

公路局表示，本次事故龍萊交通公司889-YY號遊覽車，該車於2014年3月出廠，車輛車籍正常；最近一次檢驗是今年1月26日，下次定檢日為今年8月13日，事故車輛近6年違規8件；林姓駕駛人駕籍均正常，近6年違規2件，全數案件均已結案。

公路局表示，已要求龍萊交通公司，妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司已趕往醫院慰問；另外，台北市區監理所將於3月12日上午啟動事故立即加強管理措施，派員至該事故業者公司查核安全管理。

台北市文山隧道今天晚間約7時左右，隧道往信義區方向內發生一起車禍，一輛校車（康橋中學）翻車。圖／民眾提供
台北市文山隧道今天晚間約7時左右，隧道往信義區方向內發生一起車禍，一輛校車（康橋中學）翻車。圖／民眾提供

北市 遊覽車

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