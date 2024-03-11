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康橋中學校車打滑自撞隧道 車身「旋轉360度」翻覆...驚悚畫面曝光

北市公布8家下游廠商用「蘇丹紅」製品 國軍、亞都麗緻飯店皆中鏢

影／康橋中學翻車影片曝！打滑撞文山隧道壁 車身「旋轉360度」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子是康橋中學校車司機，今天晚上載著26名學生下課返家，行經信義快速道路要往信義方向，疑因天雨路滑，在文山隧道翻覆，車身90度向左傾倒路面，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出，消防隊趕抵，確定無人受困，協助現場15人送醫，均意識清楚。

事發監視器畫面曝光，只見校車打滑後先自撞隧道壁，接著旋轉近360度，受慣性影響，車身左側翻覆在地；看似有一定車速，至於確切肇事原因，待警方進一步釐清。

北市消防局今天晚上7點14分獲報，信義快速道路文山隧道有校車翻覆，動員9輛消防車、8輛救護車輛，到場時已無人受困，現場是康橋中學校車，校車司機林男稱，駛入隧道後覺得車輛不穩，試著踩煞車車輛就重心不穩，開始打滑，接著車頭左側先撞到隧道牆壁，然後就翻車。

消防局在現場成立大量傷病患檢傷站，經檢傷後共送醫15人，包含14名學生、1名駕駛，全都都意識清楚，傷勢多是肢體擦傷、疼痛，也不少人表示受到驚嚇。

警方事後調閱隧道監視器畫面，確認是車輛自行打滑，並未波及其他人、車，現場有12名學生無受傷，在現場等待學校另外派遣的車輛載送回家。

北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝
事發監視器畫面曝光，只見校車打滑後先自撞隧道壁，接著旋轉近360度，受慣性影響，車身左側翻覆在地；看似有一定車速，至於確切肇事原因，待警方進一步釐清。記者翁至成／翻攝
事發監視器畫面曝光，只見校車打滑後先自撞隧道壁，接著旋轉近360度，受慣性影響，車身左側翻覆在地；看似有一定車速，至於確切肇事原因，待警方進一步釐清。記者翁至成／翻攝
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝
北市文山區文山隧道往信義區方向今天晚上有一輛校車翻覆，車上27人有15人受傷送醫，均意識清楚。記者翁至成／翻攝
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出。記者翁至成／翻攝
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出。記者翁至成／翻攝
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出。記者翁至成／翻攝
康橋中學校車今天晚上行經文山隧道打滑翻車，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇，所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出。記者翁至成／翻攝

意識 校車 監視器

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