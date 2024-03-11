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康橋中學校車打滑自撞隧道 車身「旋轉360度」翻覆...驚悚畫面曝光

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康橋校車翻覆 侯友宜趕赴醫院探視：盡速釐清原因

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

一輛載26名學生的康橋國際學校秀岡校區交通車今晚在北市文山隧道發生翻覆意外，14名學生及1名司機輕傷由救護車送醫，另有2人自行就醫。新北市長侯友宜晚間9時許趕赴北市醫院探視傷者，侯友宜強調，學童安全絕對不能有絲毫疏漏，到底事發原因為何，會和北市一起調查事發，給孩子與家長交代。

侯友宜表示，康橋學生目前看起來學生輕傷居多，也有一些學生已經返家，這次到醫院探視，會跟台北一起了解車禍起因。

被問到是否有車速過快問題，侯友宜強調，學童安全絕對不能有絲毫疏漏，到底是車輛保養還是有其他因素，會跟北市一起調查，給孩子與家長交代。

校方說明，車輛不明原因在隧道內翻覆，造成14名學生及1名司機輕傷，有4人送往萬芳醫院、5人到台北醫學大學醫院、6人在忠孝醫院治療，其餘11名學生另安排接駁車輛接送返家。事後還有2人自行就醫。

康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外。記者翁至成／翻攝

侯友宜 醫學

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