聽新聞
test
0:00 / 0:00
康橋校車翻覆 侯友宜趕赴醫院探視：盡速釐清原因
一輛載26名學生的康橋國際學校秀岡校區交通車今晚在北市文山隧道發生翻覆意外，14名學生及1名司機輕傷由救護車送醫，另有2人自行就醫。新北市長侯友宜晚間9時許趕赴北市醫院探視傷者，侯友宜強調，學童安全絕對不能有絲毫疏漏，到底事發原因為何，會和北市一起調查事發，給孩子與家長交代。
侯友宜表示，康橋學生目前看起來學生輕傷居多，也有一些學生已經返家，這次到醫院探視，會跟台北一起了解車禍起因。
被問到是否有車速過快問題，侯友宜強調，學童安全絕對不能有絲毫疏漏，到底是車輛保養還是有其他因素，會跟北市一起調查，給孩子與家長交代。
校方說明，車輛不明原因在隧道內翻覆，造成14名學生及1名司機輕傷，有4人送往萬芳醫院、5人到台北醫學大學醫院、6人在忠孝醫院治療，其餘11名學生另安排接駁車輛接送返家。事後還有2人自行就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言