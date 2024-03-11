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台中聯結車翻覆壓毀小客車 肇事司機5萬交保

中央社／ 台中11日電

台中市廖姓婦人10日駕駛小客車送兒子去補習，行經東山路時車輛遭翻覆的聯結車壓毀，母子傷重今天仍在加護病房觀察。蘇姓聯結車駕駛被依過失傷害罪移送，以5萬元交保。

台中市北屯區10日發生嚴重車禍，59歲蘇姓男子駕駛載滿培養土的聯結車，行經東山路段時過彎翻覆，砸中行駛在外側車道的小客車，車身嚴重毀損，車內母子重傷送醫。

蘇男意識清楚就醫後無礙，蘇男聲稱，培養土約30多公噸，沒有超載問題，過彎時有踩煞車，試圖控制車身及方向，因突然抓不到重心也煞不住，接著就感覺到車斗逐漸向右傾斜翻車。

警詢後，全案依過失傷害罪嫌，將蘇男移送台中地檢署偵辦，同時持續釐清肇事原因。檢察官命蘇男新台幣15萬元交保，但蘇男籌不到錢，改以5萬元交保。

事發當下，母子一度受困車內，被救出時母親無生命跡象、兒子傷重昏迷，送醫後2人恢復生命跡象，現仍在加護病房觀察中。院方表示，母親昏迷指數3，生命徵象不穩定，兒子狀況穩定。

台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。聯合報系記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路發生一起聯結車翻覆撞上轎車的事故，其中2人傷勢嚴重，消防員協助脫困送醫。聯合報系記者陳宏睿／翻攝

車禍

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