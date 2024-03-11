台中聯結車翻覆壓毀小客車 肇事司機5萬交保

台中市廖姓婦人10日駕駛小客車送兒子去補習，行經東山路時車輛遭翻覆的聯結車壓毀，母子傷重今天仍在加護病房觀察。蘇姓聯結車駕駛被依過失傷害罪移送，以5萬元交保。

台中市北屯區10日發生嚴重車禍，59歲蘇姓男子駕駛載滿培養土的聯結車，行經東山路段時過彎翻覆，砸中行駛在外側車道的小客車，車身嚴重毀損，車內母子重傷送醫。

蘇男意識清楚就醫後無礙，蘇男聲稱，培養土約30多公噸，沒有超載問題，過彎時有踩煞車，試圖控制車身及方向，因突然抓不到重心也煞不住，接著就感覺到車斗逐漸向右傾斜翻車。

警詢後，全案依過失傷害罪嫌，將蘇男移送台中地檢署偵辦，同時持續釐清肇事原因。檢察官命蘇男新台幣15萬元交保，但蘇男籌不到錢，改以5萬元交保。