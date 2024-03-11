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影／漁船作業不慎翻覆4人落海 海巡全數平安救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人都未穿救生衣落海待救，巡防艇趕往救人，巡防艇救援，全數平安救回。

布袋海巡隊接獲通報後立即派遣線上巡防艇PP-3563前往搜尋搶救，另由PP-3593、CP-1059艇緊急出勤救援，海巡署中部分署第五巡防區並同步派遣UAV前往搜尋，也申請空勤總隊航空器，另請國搜中心通報國防部派遣直升機前往救援。

巡防艇今天早上7點54分趕抵現場，發現2名船員自行爬至翻覆漁船上、另2名船員遭海流漂走待救，PP-3593、CP-1059 艇陸續將落海船員救至巡防艇，初步觀察落海船員外觀無明顯外傷，他們表示無受傷僅遭受驚嚇無需就醫將自行返家，巡防艇將4名落海船員平安接回布袋海巡隊。

海巡署表示，本國籍漁船船長及3名菲律賓籍船員利用近日天氣及海象穩定，昨天駕駛漁船由台南安平漁港出海，晚上至外傘頂洲外放置籠具捕捉蟹類，今天清晨6點因能見度不佳，不慎擱淺進水又突來西南湧浪將漁船打翻致4名船員落海，2名作業中外籍船員遭海流漂走、葉姓船長及另外1名船員機警爬上翻覆的船上，利用手機撥打118報案。

海巡署呼籲海釣及漁民朋友出海垂釣及作業時，應多注意氣象報導及自身安全，以防意外再度發生；如於海上遭遇事故可透過海巡「118」報案專線通報，將依掌握之狀況立即啟動救援機制，確保船隻及人員安全。

海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海待救，海巡全數救回。圖／海巡署提供
海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海待救，海巡全數救回。圖／海巡署提供
海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海待救，海巡全數救回。圖／海巡署提供
海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海待救，海巡全數救回。圖／海巡署提供
海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海待救，海巡全數救回。圖／海巡署提供
海巡署布袋海巡隊今天接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，一艘漁船在布袋西方6浬處擱淺、側翻，船上4人落海待救，海巡全數救回。圖／海巡署提供

國防部 海巡署 空勤總隊

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