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男嬰骨折腦出血亡 父母遭訴辯貓哭症、寵物狗咬傷 法院將傳法醫作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市一對夫妻王男、盧女，遭控虐待4個月大的兒子，骨折、腦出血亡，胸背、四肢、腳指甲有多處疑燙傷、刮挫傷。2人涉傷害致死罪嫌，辯稱小狗咬傷兒子，且兒子疑有「貓哭症」法官諭知全案將傳喚法醫到庭作證。

法醫研究所函覆法院指出，男嬰出生下巴尖小、頭顱也特別小，4個月大體重僅3.5公斤，加上男嬰父母稱兒子的哭聲奇怪像貓叫聲，疑似「貓哭症」法醫認為，貓哭症屬因先天疾病，無法證實男嬰死因與先天疾病有關。

36歲王男與27歲盧女均否認犯罪，辯稱是家中寵物犬咬傷兒子。全天候照顧兒子的盧女日前出庭供稱，去年4月、5月間，她忙家事時，兒子曾被狗咬2次。王男則稱，當時是疫情三級警戒他會幫兒子洗澡，但直到他過世才知道有骨折。法官質疑，若是狗咬傷，怎會只有指甲甲板根部受傷，指腹則沒事？

全案經測謊，均無法認定王男、盧女說法真實或說謊。檢方認為，男嬰傷勢不是一天造成，聲請傳喚法醫作證。辯護人聲請函詢台大醫院釐清死因，法官則解剖報告已說明，男嬰傷勢與2人照顧有無因果關係，將由合議庭認定。

2022年1月出生的男嬰，4個月大身高體重僅58公分、3.5公斤，體型相對同齡嬰兒瘦小，疑似可能是患有成骨不全症的「玻璃娃娃」法官日前問夫妻及其家人有無骨質缺陷相關遺傳病史，兩人均回答沒有。

全案起源於，2022年6月6日上午10時許， 因菜市場休市王男沒上班，發現兒子踢掉被子、趴睡，背部涼涼的沒有心跳，緊急叫救護車送醫，透過線上互動急救，當天上午11時許宣告死亡。醫院通報男嬰疑遭嚴重虐待，新北市政府認王男、盧女疑嚴重虐待、照顧疏失，移送士檢。檢方起訴，王男、盧女涉用不明物品，讓男嬰受有陳舊癒合傷口、燙傷或刮擦傷，左側上下肢有陳舊性骨折癒合病灶，還用不明方式打嬰兒頭部，導致顱骨骨折、顱內出血。

示意圖非本案。圖／ingimage
示意圖非本案。圖／ingimage

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