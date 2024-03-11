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轉介保母涉虐童致死 兒盟：震驚與遺憾、成立專案小組

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

台北市1名1歲多的男童，因父母入監無法照料，經社會局和兒福聯盟轉介給1名劉姓保母照顧。去年12月間男童突身亡，生前疑似遭保母凌虐。家屬透過臉書指出，男童是被社會局、兒福聯盟轉介給該名涉案保母。兒盟今天發出聲明指出，對於本案，兒盟深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。

兒盟表示，對於這起悲劇，兒盟在收到消息後立即採取行動，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭。本案目前已進入司法調查程序，檢察官也以證人身份請兒盟社工進行說明，兒盟將持續配合檢調機關之調查，並尊重司法調查結果。

兒盟另成立本案的專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助。同時，兒盟也已同步檢視所有服務流程，並且強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程，以提高服務品質與社工敏感度，避免憾事再發生。

兒盟表示，兒盟社工在服務遇到困難且需要出養的家庭時，會立即通知當地的主管機關，並協助托育，提供相關費用給出養家庭。家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，反而會全力協助安排探視。

兒盟指出，所有與兒盟合作的保母，都是經縣市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，這些保母並受到居托中心的持續管理和訪視。在合作之前，兒盟社工會進行嚴格的家庭訪視，審查保母及其同住家人，並要求提供相關的證明文件進行審查。此案保母由於過去曾和兒盟合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

托育後，兒盟社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。尤其當孩子轉換環境時，社工也密切關注可能出現的適應問題，並提供必要的支援和資源。此案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視；12月時，因保母表示，另一位社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料12月底傳來令人哀慟的消息。

兒盟表示，向本案受害者及其家人表達最深切的哀悼、歉意與慰問，並承諾採取一切必要的措施，確保類似事件不再重演。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

北市去年底發生一名男嬰遭保母虐死案，據了解該案因父母入監無法照顧，由兒盟、社會局轉介保母，但保母與其妹妹疑似對男童虐待致死，社會局表示，去年9月並無異樣，事發後也依兒少保處理流程調查。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
北市去年底發生一名男嬰遭保母虐死案，據了解該案因父母入監無法照顧，由兒盟、社會局轉介保母，但保母與其妹妹疑似對男童虐待致死，社會局表示，去年9月並無異樣，事發後也依兒少保處理流程調查。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

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