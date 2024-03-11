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影／蘆洲大叔酒醉毆打路人 屁孩嬉鬧錄影PO網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區昨晚有一群酒客在信義路222巷口攔計程車，其中1名61歲顏姓男子不滿被指責妨礙交通，惱羞成怒衝向路人揮拳，員警趕抵仍激動大鬧，最後計程車沒坐成，改搭警車進了派出所，依違反社秩法移送裁罰，可處1萬8千元以下罰鍰。

據了解，昨晚9時許約有三、五名男子剛從小吃店喝完酒，直接在巷口攔計程車，因酒醉動作遲緩，導致後方有幾輛車無法通行，1名男子走路經過隨口念了他們幾句。

酒醉的顏姓男子便衝上前對路人揮拳，同行另1名53歲呂姓男子見狀，連忙過去勸阻，剛好警方巡邏經過，立即上前制止並通報支援，其他酒客則扔下他們2人，迅速上車離去。

後來快打警力陸續趕抵，顏男仍不罷休，持續在街頭大鬧，一直還想衝向該名路人。最後被帶回派出所，路人輕傷不願提告，顏男涉嫌在街頭施加暴行於人，被依違反社會秩序維護法移送簡易法庭，可處1萬8千元以下罰鍰。

當時對街有一群青少年紛紛拿起手機，興奮嬉鬧看戲錄影旁白，還擔心「警察會不會過來？」事後上傳網路影音平台。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

61歲顏姓男子（右）酒醉在巷口攔計程車，不滿被指責妨礙交通，衝向路人揮拳，員警趕抵仍激動大鬧。記者林昭彰／翻攝
61歲顏姓男子（右）酒醉在巷口攔計程車，不滿被指責妨礙交通，衝向路人揮拳，員警趕抵仍激動大鬧。記者林昭彰／翻攝
警方在蘆洲區信義路制止毆打路人的醉漢，對街聚集一群青少年圍觀，拿手機興奮嬉鬧看戲錄影上傳網路。記者林昭彰／翻攝
警方在蘆洲區信義路制止毆打路人的醉漢，對街聚集一群青少年圍觀，拿手機興奮嬉鬧看戲錄影上傳網路。記者林昭彰／翻攝
61歲顏姓男子（中）酒醉在巷口攔計程車，不滿被指責妨礙交通，衝向路人揮拳，員警趕抵仍激動大鬧，被錄影上傳網路。圖／翻攝黑色豪門企業
61歲顏姓男子（中）酒醉在巷口攔計程車，不滿被指責妨礙交通，衝向路人揮拳，員警趕抵仍激動大鬧，被錄影上傳網路。圖／翻攝黑色豪門企業

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