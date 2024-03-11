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砂石車肇禍台中母子被壓命危 全校集氣為母子祈福

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市北屯區東山路昨天發生嚴重車禍，砂石車翻車壓毀轎車，車內母子重傷急救中，傷者是新社高中男學生，全校師生為這對母子集氣祈福，寫滿祈福卡希望母子早日脫離險境。

新社高中表示，昨天台中市東山路附近發生的嚴重車禍，傷者是該校學生和母親，學校校長、學務同仁、導師及同學們第一時間前往探視。

學校今天朝會時間由校長進行事件簡要說明，安撫師生心情。同時由輔導處籌劃，邀請全校師生一起為學生和母親集氣祈福，師生們透過書寫祝福卡、錄音等方式表達自己的祝福與關懷。

輔導處今天也入班進行安心輔導工作，讓班上學生穩定心情，也提醒學生，如果注意到自己或身邊的朋友出現身心不適的狀況，可尋求輔導處、心理諮商資源的協助；學務處則啟動相關後續協助平安保險申請等工作，以利提供學生最妥適的照顧。

校方表示，發生此憾事，全校師生均感到難過與不捨，再次感謝各界的關心，學校會盡全力協助後續相關事宜。

台中市消防局昨天早上9點16分獲報，中市北屯區東山路二段發生車禍，聯結車沿東山路往市區方向內側車道過彎時向右翻覆，車身傾倒右前方同向外側車道駕駛43歲廖女開的轎車車頂，車內載乘客吳男都重傷，二人是母子；目前仍在醫院加護病房。

台中市東山路昨天發生嚴重車禍，母子重傷，傷者是新社高中學生，全校師生為這對母子集氣祈福，寫滿祈福卡。圖／新社高中提供
台中市東山路昨天發生嚴重車禍，母子重傷，傷者是新社高中學生，全校師生為這對母子集氣祈福，寫滿祈福卡。圖／新社高中提供

台中市 車禍

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