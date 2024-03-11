台中聯結車側翻壓轎車母子命危…檢方命肇事駕駛5萬交保

台中市北屯區東山路二段昨早發生聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車內廖姓母子傷勢嚴重，目前仍在加護病房急救，駕駛聯結車的蘇姓司機在警詢時，否認有超速，強調有煞車，但重心不穩失控，下車查看才發現壓到車輛，檢方昨晚依過失傷害罪，原命蘇以15萬元，但覓保無著，改命以5萬元交保。

此起車禍，廖女與其兒子目前仍在醫院治療：家屬透露，廖女當時是要載兒子前往市區補習途中，原本吳男是要自己騎機車，但廖女考慮到當時下雨，所以開車載兒子前往，沒想到遇到意外，吳已考完學測，為了家中經濟狀況，還有預計報考警專，是一個「很懂事、體貼的小孩」。

經查，蘇姓男子（59歲）在昨天上午9時許，駕駛聯結車載運肥料行經北屯區東山路二段時，疑轉彎時不慎向右側翻，當時廖姓女子（43歲）駕駛轎車載吳姓兒子（19歲）行駛載外側車道，廖女轎車被蘇車撞擊，幾乎壓成廢鐵，廖姓母子受困車內，被消防員救出時，廖女已無生命跡象，吳男則是意識不清、有嚴重創傷，經醫院搶救後，母子都恢復生命跡象，目前在加護病房治療。

一名勤益科大的男大生在案發時騎行經該處，男大生向媒體說，當時有雨，天色略暗，聯結車下坡時速度較快，案發地點又是彎道，導致該輛聯結車的貨斗往右側翻，起初還不知道有車輛被壓到，後來停車時才發現。

男大生也說，此處彎道較彎，若在這處加速過彎，容易因重心不穩而翻車，當時目擊該輛聯結車的在過彎時「速度快」，才因重心不穩翻車。