摔傷走不了 高雄2員警冒汗扛90公斤壯漢爬上3樓

高雄體重近90公斤的吳姓壯漢，因摔傷左腿爬不上三樓住處，在公寓一樓望著樓梯哀號，鄰居聽到聲響後，報警求助，鳳山警分局派出2名壯漢男警，扛著吳男爬上三樓，頂著溼透的制服，終於成功讓吳男返家休養。

警方表示，吳男昨天上午11時許外出摔傷左腿，本以為沒事，但回到家時準備爬樓梯上樓，卻因腿傷痛到無法行走，跌坐在樓梯間哀號。

公寓鄰居聽到吳男哀號後，想要伸手拉他一把，卻因吳男體型壯碩，沒辦法伸出援手，最後只能報警求助於員警。

警方獲報後，五甲派出所巡佐莊建堂、警員孫士富隨即前往吳男的龍成路住處，員警到場時，只見他望「梯」興嘆，吳男表示暫不需就醫，決定與熱心鄰居合力將身型壯碩的他扛上三樓住處。