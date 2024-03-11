聽新聞
test
0:00 / 0:00
摔傷走不了 高雄2員警冒汗扛90公斤壯漢爬上3樓
高雄體重近90公斤的吳姓壯漢，因摔傷左腿爬不上三樓住處，在公寓一樓望著樓梯哀號，鄰居聽到聲響後，報警求助，鳳山警分局派出2名壯漢男警，扛著吳男爬上三樓，頂著溼透的制服，終於成功讓吳男返家休養。
警方表示，吳男昨天上午11時許外出摔傷左腿，本以為沒事，但回到家時準備爬樓梯上樓，卻因腿傷痛到無法行走，跌坐在樓梯間哀號。
公寓鄰居聽到吳男哀號後，想要伸手拉他一把，卻因吳男體型壯碩，沒辦法伸出援手，最後只能報警求助於員警。
警方獲報後，五甲派出所巡佐莊建堂、警員孫士富隨即前往吳男的龍成路住處，員警到場時，只見他望「梯」興嘆，吳男表示暫不需就醫，決定與熱心鄰居合力將身型壯碩的他扛上三樓住處。
「1！2！3！」、「1！2！3！」三人滿頭大汗地擠在狹窄的樓梯間內，不斷喊著節奏，最終帶著汗水成功讓吳男回到屋內，吳也感謝員警願意伸出「兩臂之力」，讓他能順利返家休養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言