快訊

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

豪宅門檻降低！台北這些社區躺著中槍 屋主恐多繳4倍稅金

1歲嬰指甲被拔光虐死！保母2姊妹遭羈押 同住家人竟喊不知情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摔傷走不了 高雄2員警冒汗扛90公斤壯漢爬上3樓

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄體重近90公斤的吳姓壯漢，因摔傷左腿爬不上三樓住處，在公寓一樓望著樓梯哀號，鄰居聽到聲響後，報警求助，鳳山警分局派出2名壯漢男警，扛著吳男爬上三樓，頂著溼透的制服，終於成功讓吳男返家休養。

警方表示，吳男昨天上午11時許外出摔傷左腿，本以為沒事，但回到家時準備爬樓梯上樓，卻因腿傷痛到無法行走，跌坐在樓梯間哀號。

公寓鄰居聽到吳男哀號後，想要伸手拉他一把，卻因吳男體型壯碩，沒辦法伸出援手，最後只能報警求助於員警。

警方獲報後，五甲派出所巡佐莊建堂、警員孫士富隨即前往吳男的龍成路住處，員警到場時，只見他望「梯」興嘆，吳男表示暫不需就醫，決定與熱心鄰居合力將身型壯碩的他扛上三樓住處。

「1！2！3！」、「1！2！3！」三人滿頭大汗地擠在狹窄的樓梯間內，不斷喊著節奏，最終帶著汗水成功讓吳男回到屋內，吳也感謝員警願意伸出「兩臂之力」，讓他能順利返家休養。

吳男因摔傷走不了樓梯，鳳山警分局兩名員警架著他扛上3樓。記者張議晨／翻攝
吳男因摔傷走不了樓梯，鳳山警分局兩名員警架著他扛上3樓。記者張議晨／翻攝

公寓 制服 鄰居

延伸閱讀

小港機場解除宵禁？ 陳其邁：這是大問題需多方考量

近5年房價漲幅前10區出爐 李同榮：沒有天花板限制

達興材 規劃高雄擴廠

信義高雄業績喊增四成

相關新聞

農產公司進口原料被檢出蘇丹紅 自行送檢卻沒驗 雲林衛生局移送偵辦

蘇丹紅辣椒粉延燒，雲林縣衛生局近日接獲多縣市衛生局通報違規問題產品流向雲林地區的業者，兵分多路稽查，查扣、下架相關產品，...

獨／3死悲劇警員明天公祭 加害人母親探視巡路員父母 下跪痛哭

新北34歲簡姓男子本月1日深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，造成3個家庭面臨生離死別之慟。簡母...

商旅麝香龜遭隨手盜走差點成盤中飱 警自大鍋中救回

57歲陳姓男子行經台南市中西區尊王路某商旅前，見門前飼養的一隻麝香烏龜，四周無人注意涉嫌下手行竊。警方接獲飼主報案後，調...

男嬰骨折腦出血亡 父母遭訴辯貓哭症、寵物狗咬傷 法院將傳法醫作證

新北市一對夫妻王男、盧女，遭控虐待4個月大的兒子，骨折、腦出血亡，胸背、四肢、腳指甲有多處疑燙傷、刮挫傷。2人涉傷害致死...

合格保母卻疑虐死1歲嬰 兒福盟道歉並成立專案小組

1歲男童凱凱疑遭兒童福利聯盟簽約合格保母虐死，兒童福利聯盟稍早發表聲明道歉，強調此案去年9月托育後，9、10、11月社工...

轉介保母涉虐童致死 兒盟：震驚與遺憾、成立專案小組

台北市1名1歲多的男童，因父母入監無法照料，經社會局和兒福聯盟轉介給1名劉姓保母照顧。去年12月間男童突身亡，生前疑似遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。