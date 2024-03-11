農產公司進口原料被檢出蘇丹紅 自行送檢卻沒驗 雲林衛生局移送偵辦
蘇丹紅辣椒粉延燒，雲林縣衛生局近日接獲多縣市衛生局通報違規問題產品流向雲林地區的業者，兵分多路稽查，查扣、下架相關產品，其中位於北港鎮的長谷農產公司自行輸入原料加工，已於3月8日聲明「辣椒產品不分品項、規格批號，一律先預防自主性下架」，因其已違反食品衛生管理法，衛生局已收集相關事證將函送司法單位調查。
蘇丹紅辣椒粉流竄全台，雲林縣多家食品工廠，甚至有餐飲業者都使用到相關產品，台南市抽驗雲林縣長谷農產有限公司使用製售的「雞心小辣椒」（效期：2025年07月08日，檢出蘇丹色素三號7ppb）、「三英朝天椒辣椒粉」（效期：2024年09月22日，檢出蘇丹色素三號10ppb）及（效期：2025年07月10日，檢出蘇丹色素三號4ppb）等產品與規定不符。
雲林縣衛生局調查，是長谷農產有限公司自行輸入原料，加工後有2項產品被驗出蘇丹紅，目前針對廠內還有剩餘其他批號的原料、半成品及成品已預防性封存，該公司已在3月8日發聲明書：「…為保障消費者安全，本公司辣椒產品不分品項、規格批號，一律先預防自主性下架，待檢驗合格後在上架。…」。
雲林縣衛生局長曾春美表示，除持續追查其餘產品流向，已命業者即日（3月10日）起暫停作業，進行全廠清消後再報請衛生局複查合格後始得復工，另通知不合格產品下游業者所轄衛生局協助下架相關產品並通報食品藥物管理署。
因業者違反食品安全衛生管理法第十五第一項第三款，食品或食品添加物有毒或含有害人體健康之物質或異物，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，將收集相關事證函送司法單位調查。
據了解，長谷農產公司經營多年，自行進口原料，輸入原料批次多，並使用相關原料混合生產產品，依食藥署規定，其資本額未達三千萬元，不在應建立食品追溯追蹤系統的食品業者之內，公司雖有自主送驗，但檢驗項目為重金屬、農藥等，未檢驗蘇丹紅。
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