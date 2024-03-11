商旅麝香龜遭隨手盜走差點成盤中飱 警自大鍋中救回

57歲陳姓男子行經台南市中西區尊王路某商旅前，見門前飼養的一隻麝香烏龜，四周無人注意涉嫌下手行竊。警方接獲飼主報案後，調閱監視畫面查出是陳涉案，1小時後趕赴陳嫌住處守候，在陳返家時詢問其行竊烏龜去處，陳帶著員警入其屋內，在廚房大鍋子內起出行竊活烏龜，員警帶回調查並依竊盜罪嫌送辦，立即通知被害女子領回烏龜。

在尊王路某商旅工作邱姓女員工於2月20日下午4點多，發現其放在門前飼養寵物麝香烏龜（價值2000元）不翼而飛，慌張報警處理。台南市警二分局中正派出所警員徐承佑等員到場受理，立即調閱商旅監視器，釐清並一眼認出是轄內慣竊陳姓男子（57歲）於當日中午行經商旅前，趁四周無人注意下手行竊。

警方也立即趕赴陳嫌永華路住處守候，並在其返家時詢問其行竊烏龜去處，不料陳嫌帶著員警入其屋內，在廚房大鍋內起出活烏龜。