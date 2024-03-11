南市府加強查核旅宿業食品 防堵蘇丹紅保障旅客食安

台南市政府為全面防堵含蘇丹色素的不合格辣椒粉，已成立專案小組，為落實保障旅客權益，觀光旅遊局連日來會同衛生局加強查核旅宿業食品，同時呼籲旅宿業者務必下架不合格商品或原料，共同維護食品安全。

市長黃偉哲指出，之前台灣燈會及相關燈節活動帶動大量旅客湧入台南，旅客食品安全是市府最關注的議題，不僅立即成立跨局處專案小組，也責成觀光旅遊局會同相關機關，針對轄內提供餐飲的旅宿業優先查察，務必阻斷不合格辣椒粉流入台南的可能。

黃偉哲表示，市府近日已派員稽查安平區及中西區等具有大型餐廳的旅館業，觀光旅遊局、衛生局逐一清點倉儲原料、廚房現場成品與半成品，業者均無購入相關不合格產品或原料，現場也沒查有不合格產品。呼籲所有旅宿業者落實食品安全衛生管理，多加採購產銷履歷及溯源機制的食材，並請業者再次確認有無使用相關不合格產品或原料，特別是小包裝迎賓茶點餅乾，尤需注意包裝標示及有效期限。如有使用或購入不合格產品或原料，務必立即封存，不得使用或任意丟棄，並請立即通報市府衛生局。