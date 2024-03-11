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男嬰遭保母拔指甲毆打虐死 北市社會局曝去年訪視狀況
北市去年底發生一名男嬰遭保母虐死案，據了解該案因父母入監無法照顧，由兒盟、社會局轉介保母，但保母與其妹妹疑似對男童虐待致死，目前遭檢警羈押，北市社會局表示，皆有按造規定訪視，近一次訪視是去年9月並無異樣，事發後也依兒少保處理流程調查。
社會局表示，該案為新北市個案，後由兒盟辦理出養案，兒盟辦理無血緣收出養係中央（衛福部社家署）立案許可，出養前若親屬無法照顧小孩，兒盟會自行委託基金會合作保母短期照顧，委託期間由兒盟定期訪視追蹤個案狀況。
社會局說，該兒童為兒盟自行委託於保母，保母收托時通報文山區居家托育服務中心，居服中心依規定於收托後1個月內進行托育訪視，訪視時知悉該案兒盟社工會一個月訪視一次，了解兒童被照顧的狀況。
社會局表示，劉女為兒盟合作的保母，於前年10月取得北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局派員實地訪查居家安全符合規定後始發登記證，辦理登記時保母即提到係為與兒盟合作，故依兒盟要求向收托地縣市政府申請居家托育登記證。
社會局說明，案主於去年9月由兒盟轉介給劉女托育，接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規定，一個月內訪視，近一次於去年9月26日訪視，當時並無異樣，去年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至劉女家訪視，續依兒少保處理流程調查，目前本案已由檢調司法偵查中，目前加害人仍在羈押中，將密切追蹤。
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