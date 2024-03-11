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影／台中公車北區釀禍...轉彎壓斷單車男雙腿送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中台灣客運公車在今天清晨7時許，開車行經北區三民路、精武路時，疑右轉時的內輪差，撞上一名騎腳踏車的張姓男子，當場將謝男壓在車輪下，張男雙小腿骨折送醫，送醫時謝男意識清楚，警方到場調查，謝姓公車司機沒有酒駕，辯稱「沒有看到」，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第二警分局在今天清晨7時許獲報，北區三民路、精武路有發生一起公車與腳踏車的事故，警方到場調查，謝姓男子（39歲）駕駛中台灣客運的公車，沿北區精武路右轉三民路三段方向行駛時，當時張姓男子（38歲）騎腳踏車沿精武路往大誠街方向，雙方在路口處發生碰撞，張被壓在車底，救護車到場時，發現張有雙小腿骨折的狀況，經送醫後無生命危險。

第二警分局表示，此案雙方駕駛都無喝酒，詳細的肇事原因有待交大事故組後續釐清，提醒用路人，行車遇有轉向或變換車道等情況時，應先顯示方向燈且讓直行車先行、注意安全距離、注意內輪差及視線死角範圍有無其他人車，此外也要隨時注意車前狀況，建立正確駕駛觀念，才能減少交通事故發生、確保你我用路安全。

中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝
中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝
中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝
中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝
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中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝
中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝
中台灣客運公車今天清晨行經北區時，撞上一名單車騎士，造成騎士雙腿骨折送醫。記者陳宏睿／翻攝

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