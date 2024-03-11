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原住民拿自製獵槍打獵 跌倒打中自己左大腿 送醫無危險
台中市和平區昨晚發生槍擊案，一位原住民持自製獵槍要打獵，不慎跌倒擊發，子彈打中自己左大腿，送醫治療無大礙。
台中市和平警分局調查指出，50歲吳姓男子是和平區原住民，昨晚持自製獵槍打獵，不小心跌倒，子彈打中自己的左大腿受傷，因原住民狩獵是合法行為，且吳男的槍枝是合法登記，並未違法。
台中市消防局昨晚9點39分獲報，和平區東崎路二段，白布帆往烏石坑方向路上有人受傷需救護，報案人說，傷者打獵時不慎遭獵槍射傷，消防局立即派遣雙崎分隊共1車2人前往救護。
救護車載送50歲男子就醫，他左大腿遭獵槍射傷，意識清楚，給予救護處置後送往衛福部豐原醫院治療中，吳男被送到醫院治療後無生命危險，左大腿ㄧ處傷口手術處理。
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