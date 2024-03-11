快訊

台中獨力造蛋今開工！阿妹可唱「10天10夜」 盧秀燕孵出2028總統夢？

日本特效擊敗好萊塢！70歲哥吉拉首創紀錄獲奧斯卡獎 台灣還看不到

太陽花學運斷送與世界經濟接軌 台灣下個10年有新選擇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原住民拿自製獵槍打獵 跌倒打中自己左大腿 送醫無危險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區昨晚發生槍擊案，一位原住民持自製獵槍要打獵，不慎跌倒擊發，子彈打中自己左大腿，送醫治療無大礙。

台中市和平警分局調查指出，50歲吳姓男子是和平區原住民，昨晚持自製獵槍打獵，不小心跌倒，子彈打中自己的左大腿受傷，因原住民狩獵是合法行為，且吳男的槍枝是合法登記，並未違法。

台中市消防局昨晚9點39分獲報，和平區東崎路二段，白布帆往烏石坑方向路上有人受傷需救護，報案人說，傷者打獵時不慎遭獵槍射傷，消防局立即派遣雙崎分隊共1車2人前往救護。

救護車載送50歲男子就醫，他左大腿遭獵槍射傷，意識清楚，給予救護處置後送往衛福部豐原醫院治療中，吳男被送到醫院治療後無生命危險，左大腿ㄧ處傷口手術處理。

台中和平一位原住民昨晚持自製獵槍打獵，不慎跌倒子彈打中自己左大腿受傷。圖／民眾提供
台中和平一位原住民昨晚持自製獵槍打獵，不慎跌倒子彈打中自己左大腿受傷。圖／民眾提供
台中和平一位原住民昨晚持自製獵槍打獵，不慎跌倒子彈打中自己左大腿受傷。圖／民眾提供
台中和平一位原住民昨晚持自製獵槍打獵，不慎跌倒子彈打中自己左大腿受傷。圖／民眾提供

原住民 台中市 手術

延伸閱讀

稱打獵遭獵槍射中 台中50歲男左大腿中彈受傷送醫

兄打掃弟老宅見不明子彈 未爆彈處理組勘驗非軍方製造

中一中校內闢地種小米 了解原民文化落實全民原教

拿原住民職位交換？ 管碧玲：是錯誤理解

相關新聞

影／新北樹林二手家具工廠火警搶救中 起火原因待查

新北市樹林區光興街81巷1家二手家具工廠，今天上午9時許發生火警，消防局獲報出動43車、101人趕往滅火，目前火勢已經控...

原住民拿自製獵槍打獵 跌倒打中自己左大腿 送醫無危險

台中市和平區昨晚發生槍擊案，一位原住民持自製獵槍要打獵，不慎跌倒擊發，子彈打中自己左大腿，送醫治療無大礙。

新社枇杷農損量少價高 東勢警護農專案啟動保護

枇杷是春季成熟水果，每年3到4月是台中市新社區枇杷產季，枇杷屬於高經濟作物，市場價格高，易成竊賊覬覦目標，台中市東勢警分...

假冒名人投資詐騙3千萬 2人遭逮

七十一歲彭姓婦人在網路看到名人「陳文茜」推薦投資虛擬貨幣，留言諮詢後加入ＬＩＮＥ投資群組被騙上當，前後匯款九次、面交一次...

三峽老翁騎機車山路過彎自撞路燈桿 跌落河床不治

新北市三峽區大埔路今天凌晨3時許發生死亡車禍，67歲蘇姓男子騎乘機車往上山方向行駛，不明原因自撞電桿跌落路旁三峽河邊，消...

老翁錢包遺落計程車心慌求助 警員協助10分鐘神速尋回

台南市68歲陳姓老翁，昨天下午5點多搭乘計程車返家，下車時不小心把錢包遺落在計程車上，急忙跑進派出所尋求警方幫助，警員馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。