原住民拿自製獵槍打獵 跌倒打中自己左大腿 送醫無危險

台中市和平區昨晚發生槍擊案，一位原住民持自製獵槍要打獵，不慎跌倒擊發，子彈打中自己左大腿，送醫治療無大礙。

台中市和平警分局調查指出，50歲吳姓男子是和平區原住民，昨晚持自製獵槍打獵，不小心跌倒，子彈打中自己的左大腿受傷，因原住民狩獵是合法行為，且吳男的槍枝是合法登記，並未違法。

台中市消防局昨晚9點39分獲報，和平區東崎路二段，白布帆往烏石坑方向路上有人受傷需救護，報案人說，傷者打獵時不慎遭獵槍射傷，消防局立即派遣雙崎分隊共1車2人前往救護。