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新社枇杷農損量少價高 東勢警護農專案啟動保護

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

枇杷是春季成熟水果，每年3到4月是台中市新社區枇杷產季，枇杷屬於高經濟作物，市場價格高，易成竊賊覬覦目標，台中市東勢警分局永源派出所啟動「護農專案」，日夜守護農民辛勞耕作的成果。

新社區現已進入枇杷採收季節，農民辛苦栽種等的就是每年的收成時刻，今年因氣候影響，枇杷產量減少，價格上漲，目前每台斤上看180元，永源派出所為守護農民心血，針對轄內枇杷果園加強落實「護農專案」勤務。

警方編排警力巡守，深入轄區向農民宣導防竊措施，員警白天至果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備、飼養警衛犬等警戒與嚇阻的防護作為，晚間加強到產業道路、偏僻果園巡視，尤其深夜，警方增加巡邏班次，在果園週遭仔細巡視查看，希望防止不法犯罪。

東勢分局表示，枇杷一年一收，種植過程費工，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，枇杷採收季節特別編排警力加強巡邏，農民也可藉由增設防竊設備，提高自我保護能力，呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪。

台中新社今年枇杷農損量少價格高，東勢警分局啟動護農專案。圖／警方提供
台中新社今年枇杷農損量少價格高，東勢警分局啟動護農專案。圖／警方提供
台中新社今年枇杷農損量少價格高，東勢警分局啟動護農專案。圖／警方提供
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台中市 警報 農民

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