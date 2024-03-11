新社枇杷農損量少價高 東勢警護農專案啟動保護

枇杷是春季成熟水果，每年3到4月是台中市新社區枇杷產季，枇杷屬於高經濟作物，市場價格高，易成竊賊覬覦目標，台中市東勢警分局永源派出所啟動「護農專案」，日夜守護農民辛勞耕作的成果。

新社區現已進入枇杷採收季節，農民辛苦栽種等的就是每年的收成時刻，今年因氣候影響，枇杷產量減少，價格上漲，目前每台斤上看180元，永源派出所為守護農民心血，針對轄內枇杷果園加強落實「護農專案」勤務。

警方編排警力巡守，深入轄區向農民宣導防竊措施，員警白天至果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備、飼養警衛犬等警戒與嚇阻的防護作為，晚間加強到產業道路、偏僻果園巡視，尤其深夜，警方增加巡邏班次，在果園週遭仔細巡視查看，希望防止不法犯罪。