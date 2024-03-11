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老翁錢包遺落計程車心慌求助 警員協助10分鐘神速尋回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市68歲陳姓老翁，昨天下午5點多搭乘計程車返家，下車時不小心把錢包遺落在計程車上，急忙跑進派出所尋求警方幫助，警員馬上協助調閱監視器確認計程車號，並聯繫到邱姓司機，10分鐘後迅速尋回陳遺失的錢包。

市警二分局海安派出所警員王威雲、盧卜誠、宋冠勳，昨天執行勤務時，看到陳姓老翁匆匆的跑進派出所，原來陳到民生路醫院就診後，搭乘計程車回到住家附近下車，卻把錢包遺忘在計程車上，裡面還有1萬多元的現金；因為計程車是在路上隨意攔的，陳沒有記下車牌，只好跑來派出所求助。

警員王威雲、盧卜誠到他上、下車處附近調閱監視器，逐一檢視監視器畫面後，比對出陳搭乘的計程車，迅速查明計程車車牌後，在短短的10分鐘成功聯繫到計程車邱姓司機，恰巧邱姓司機也剛發現客人錢包沒拿，苦於無法聯絡失主時，警方的電話也讓他鬆了一口氣，立即將錢包送到海安派出所，陳姓老翁開心的領回錢包，頻頻感謝員警積極與高效率的協助。

警方呼籲，個人貴重物品、錢包應隨手攜帶，若搭乘計程車或大眾運輸工具下車前，應再次檢查有無遺落個人物品，避免將貴重物品、錢包放置車內減少遺失風險。警二分局表示，警察本於職責範圍內，均以同理心之精神為民服務，在民眾需要協助之時，會義不容辭、伸出援手，以全力守護民眾安全。

台南市警二分局海安派出所警員宋冠勳（左）、王威雲（右），熱心協助陳姓老翁找回遺失錢包。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員宋冠勳（左）、王威雲（右），熱心協助陳姓老翁找回遺失錢包。記者黃宣翰／翻攝
台南陳姓老翁（右2）錢包遺落計程車心慌求助，市警二分局海安派出所警員盧卜誠（右1）迅速協助尋回，開心與邱姓司機（左1）合影。記者黃宣翰／翻攝
台南陳姓老翁（右2）錢包遺落計程車心慌求助，市警二分局海安派出所警員盧卜誠（右1）迅速協助尋回，開心與邱姓司機（左1）合影。記者黃宣翰／翻攝

監視器 計程車

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