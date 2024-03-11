失竊？誤取？ 夜宿五星級山屋剩1隻鞋

南投仁愛能高越嶺道天池山莊提供衣物乾燥室，供山友烘乾受雨潮濕的登山裝備。圖／林業保育署南投分署提供 南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，有山友反映夜宿天池山莊時，登山鞋的左腳不翼而飛，上網協尋盼找回，其他山友則抱怨物品常遭竊或誤取。林業署南投分署表示，高山因供電不足難以設置監視器，但偷盜屬違法，必要時將報警。

「能高越嶺國家步道西段」在國內登山界頗負盛名，路線上的「天池山莊」有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，山莊更設有衣物乾燥室，每逢下雨潮濕，乾燥室就會開啟煤油爐，協助山友烘乾淋濕衣物。

最近有山友反映，3月初入住2晚天池山莊，第2天攻頂時鞋子被雨淋濕，返回山莊後，將登山鞋放進衣物乾燥室烘乾，未料，隔天凌晨起床整裝，要穿鞋時發現左腳竟不翼而飛，且遍尋不著，最後只好右腳穿登山鞋、左腳穿拖鞋克難下山。

由於這位山友失竊的登山鞋是第一次穿，令他相當捨不得，下山後在臉書社團「天池山莊大小事」貼文協尋，希望誤拿或撿到的山友能聯繫歸還；有山友質疑可能遭竊，也有人說之前是整雙鞋被偷，或抱怨常有物品失竊或誤取，建議設監視器。

林業保育署南投分署表示，登山客入住前天池山莊，山莊管理員會特別告知山友，物品要擺放整齊並自行保管，若個人物品遺留在山莊也會公告協助寄回。

由於天池山莊是以太陽能供電，主要提供照明等民生用電，無法24小時充足供電，並未設置監視設備供查證是誤取或偷盜，必要時會請警方偵辦。