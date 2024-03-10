恐面臨百萬罰款！34歲女闖入捷運淡水線軌道 竟是因為與男友吵架

台北捷運淡水信義線紅樹林站附近，今天上午有1名34歲女子翻越鐵絲網圍籬在軌道上行走，被警方尋獲。經查是新北市環保局的除草包商，因與男友吵架負氣闖入捷運軌道，將面臨大眾捷運法1至100萬元罰鍰。

淡水警分局上午10時14分接獲民眾報案，指稱1名女子在捷運軌道上行走，立即通知線上巡邏警網趕赴現場協處，10時25分找到何姓女子時，她已經又翻越圍籬離開軌道，因身上被鐵絲割傷，由消防隊救護人員協助包紮，送往淡水馬偕醫院。

據了解，何女和男友都是新北市環保局外包的除草廠商，今天一起在捷運軌道旁自行車道周邊整理環境，因細故發生爭吵，何女負氣翻越鐵絲網進入捷運軌道行走，因行為已違反大眾捷運法，後續交由捷運警察和捷運公司處理。

台北捷運公司表示，行控中心接獲通報，立刻指揮雙向列車慢速巡軌，發現何姓女子之後即安排雙向列車停車並斷電。何女違反大眾捷運法妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，後續將依法求償。

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