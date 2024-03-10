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馬路上騎滑板車撞車倒地...50歲男全身多處擦傷加腦震盪 還要吃罰單

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市洪姓市民6日騎電動滑板車行經太平區中山路三段時，突然身體一斜，撞到1輛停放在路邊的中型休旅車倒地，後方來車主動停車協助打電話請救護車送醫。他全身多處擦傷並有腦震盪現象，已出院返家休息。因電動滑板車不能行駛在道路上，被警方依法舉發，可處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

警方說，洪姓市民（50歲）6日訪友後騎電動滑車返家，下午2時54分行經該路段時突然撞到路旁停放車輛倒地。他說平日健康良好，不知為何當天怎會突然暈眩倒地。

警方說，洪姓市民倒地後趴在路上，因受傷一時沒有反應，所幸沒有被後方來車輾過，反而有一輛車看到這一幕而主動停車關心並打電話叫救護車。也有其他路人看到主動幫忙，協助消防人員將他送醫，算是不幸中的大幸。

對於有人質疑，洪姓市民撞到的那輛車是否有違規？警方說，那輛被撞的車停在路肩上，那裡沒有紅黃線，也未占用機車道，因此並未違規。而且車子被撞，並未有大損傷，車主表示希望洪沒事就好，並未追究。

警方說，電動滑板車只能在公園等非道路範圍使用，在道路範圍內行駛電動滑板車或電動雙輪車等「個人行動器具」，已違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，將處1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

台中市洪姓市民6日騎電動滑板車行經太平區中山路三段時，撞到停放在路邊的中型休旅車倒地（右）倒地。圖／民眾提供
台中市洪姓市民6日騎電動滑板車行經太平區中山路三段時，撞到停放在路邊的中型休旅車倒地（右）倒地。圖／民眾提供

台中市 救護車 車主 車道

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