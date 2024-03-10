汽旅血跡斑斑！男桃園遭毆「塞後車廂」丟包新北 警鎖定一男一女嫌犯

桃園市一名陸姓男子疑似與人發生債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭毆打重傷，隨後被關進轎車後車廂擄走，今嫌犯開車經過新北市樹林區吉祥街附近時，疑似路況不熟，導致整輛車不慎翻落山坡，見狀棄車逃逸，警方獲報到場時陸男已無呼吸心跳，目前警方已鎖定嫌犯身分，全力追緝中。

據了解，陸男昨晚在桃園市樹仁三街附近汽車旅館遭虐打，隨後被塞進轎車後車廂強行擄走，結果今下午嫌犯開車行經新北市樹林吉祥街附近，疑似路況不熟，不慎整輛車滑下山坡，車上2名嫌犯隨即棄車逃逸，留下後車廂受重傷的陸男；附近民眾發現後報警，警方到場時發現陸男全身僅穿一條短褲，車廂內及車尾都是血，人已無呼吸心跳。

對此桃園分局指出，今中午左右接獲轄區旅館報案，在清理住宿房間發現血跡斑斑，但現場已經無人在內，房卡也未歸還。對此警方獲報後立即展開追查，調閱監視器畫面鎖定一男一女車牌號碼，發現涉案車輛逃到新北市樹林區吉祥街一帶，最後在附近發現被害人意識不清，並通知救護車送往新北亞東醫院急救。目前警方已鎖定對象，初步懷疑男女凶嫌與陸男可能有債務糾紛，正追緝嫌犯釐清犯案動機。