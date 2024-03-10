快訊

聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

蘇丹紅風波擴大...業者收下游退貨竟轉賣 衛福部擬出手防「私了」情事

影／金門打卡景點新鋪路？遊客腳踩石板見「黑白大頭照」嚇壞：是墓碑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽旅血跡斑斑！男桃園遭毆「塞後車廂」丟包新北 警鎖定一男一女嫌犯

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名陸姓男子疑似與人發生債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭毆打重傷，隨後被關進轎車後車廂擄走，今嫌犯開車經過新北市樹林區吉祥街附近時，疑似路況不熟，導致整輛車不慎翻落山坡，見狀棄車逃逸，警方獲報到場時陸男已無呼吸心跳，目前警方已鎖定嫌犯身分，全力追緝中。

據了解，陸男昨晚在桃園市樹仁三街附近汽車旅館遭虐打，隨後被塞進轎車後車廂強行擄走，結果今下午嫌犯開車行經新北市樹林吉祥街附近，疑似路況不熟，不慎整輛車滑下山坡，車上2名嫌犯隨即棄車逃逸，留下後車廂受重傷的陸男；附近民眾發現後報警，警方到場時發現陸男全身僅穿一條短褲，車廂內及車尾都是血，人已無呼吸心跳。

對此桃園分局指出，今中午左右接獲轄區旅館報案，在清理住宿房間發現血跡斑斑，但現場已經無人在內，房卡也未歸還。對此警方獲報後立即展開追查，調閱監視器畫面鎖定一男一女車牌號碼，發現涉案車輛逃到新北市樹林區吉祥街一帶，最後在附近發現被害人意識不清，並通知救護車送往新北亞東醫院急救。目前警方已鎖定對象，初步懷疑男女凶嫌與陸男可能有債務糾紛，正追緝嫌犯釐清犯案動機。

桃園市一名陸姓男子疑似與人發生債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭毆打重傷，隨後被關進轎車後車廂擄走。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名陸姓男子疑似與人發生債務糾紛，昨晚在桃園區一處汽車旅館遭毆打重傷，隨後被關進轎車後車廂擄走。記者周嘉茹／翻攝

桃園 車廂

延伸閱讀

新北永和13歲男童高處墜落 頭部重創、意識模糊送醫搶救

桃園家扶主委謝文卿上任 張呂傳志工夫妻檔回饋終身扶弱

桃園紅塘埤整建 學會警示：近年野鳥「屈指可數」

桃園與台積電合作造林1.8公頃 張善政力推農業廢物減碳

相關新聞

桃園遭毆凌虐再擄至新北 男被塞進後車廂「墜落山溝」命危送醫

新北市樹林區吉祥街今天下午3時許有1輛轎車墜落山溝，竟從後行李廂掉出1名渾身是血、奄奄一息的男子，警方和救護人員趕抵時，...

遭聯結車翻車壓頂…母子救出時傷勢嚴重命危 現已救回轉加護病房

台中市北屯區東山路二段在今早9時許，發生一起聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車已凹陷變形，幾乎已成廢鐵，警、消到場後，救出受...

聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

台灣三菱電梯公司1名蘇姓員工，2021年在土城1處社區大樓24樓進行電梯更新工程時，不慎碰觸未收好的之強力扳手，導致扳手...

彰化田中古蹟驚傳火災！壽山堂護龍內部嚴重燒毀 一旁民宅燒柴波及

彰化縣田中鎮縣級古蹟壽山堂今天下午發生火警，消防隊雖在一小時後撲滅，但護龍內部被嚴重燒毀，幸好外觀主體未嚴重受損，由於起...

男載妻小疑未依規定左轉…砂石車猛撞車頭全毀「衝上分隔島」 小客車遭波及

桃園市一名王姓男子今上午開著小客車，載著妻小行經大園區領航南路三段時，疑未依規定準備左轉，不慎與直行砂石車在路口發生碰撞...

馬路上騎滑板車撞車倒地...50歲男全身多處擦傷加腦震盪 還要吃罰單

台中市洪姓市民6日騎電動滑板車行經太平區中山路三段時，突然身體一斜，撞到1輛停放在路邊的中型休旅車倒地，後方來車主動停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。