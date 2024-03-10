21歲男坐百貨公司7樓電視牆上 警員、家人勸說後入內送醫
台南市21歲男子今天下午5點多，突然坐在東區某百貨公司7樓帷幕電視牆上，被民眾發現報119求救，消防人員到場鋪好氣墊，警方通知他家人到場勸說後，男子才進入室內，由救護人員評估後送醫治療。
台南市消防局救災救護指揮中心今天下5點4分接獲民眾報案，東區某百貨公司7樓有人作勢要跳樓，東門、後甲及南門消防分隊到場後，鋪好氣墊，雲梯車也準備升起，幸好警方通知他父親到場勸說成功，男子約於下5點30分進入室內。許多逛百貨公司民眾都替他捏了一把冷汗。
據了解，男子情緒不穩，本月7日晚間8點多也曾到同一百貨公司樓上，經警方和家人勸說後下樓，今天疑因工作問題和家人吵架才到現場，警方緊急連絡到他家人到場好言相勸後，順利化解。
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