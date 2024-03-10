聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

台灣三菱電梯公司1名蘇姓員工，2021年在土城1處社區大樓24樓進行電梯更新工程時，不慎碰觸未收好的之強力扳手，導致扳手自機房孔洞掉落，當場刺進在13、14樓之間工作台車上作業的王姓同事頭部。王男左顱骨遭穿刺導致大腦創傷性出血、右側肢體偏癱。新北地院經審理後依過失致重傷害罪判蘇男6個月徒刑。

檢警調查，蘇姓、王姓男子是三菱電梯股份有限公司電梯安裝技術員，2021年7月1日至新北市土城區1處社區大樓進行電梯安裝工程。蘇男負責將物品搬運至24樓之機房，王男則在位於13、14樓電梯間的工作台車上進行調導軌作業。蘇男當天上午10時許在搬運物品時，不慎碰觸前一天遺留在地面上的強力扳手，導致扳手從機房預留的孔洞往下掉落並發出聲響。

當時人在13、14樓工作台車作業的王男，聽到上方聲響抬頭查看，慘遭掉落的扳手穿刺其左側額頭、左顱骨。王男痛得大聲喊叫，蘇男聽到聲響後立即前往查看，並請社區管理員叫救護車將王男送醫急救。經醫師急救後發現王男左顱骨與腦異物穿刺合併腦出血、創傷性腦損傷、左側大腦創傷性出血，導致右側肢體偏癱，手術後經持續復健及服藥，仍無痊癒可能。

法官審理時，蘇男矢口否認有過失致重傷害之犯行，辯稱並沒有碰到強力扳手致扳手掉落。但法官發現蘇男在案發後曾對勞檢人員表示：「我移動地面物品後不久，即聽到樓下傳來慘叫聲」，認定為蘇男所為。法官審酌蘇男因疏未注意導致王男重傷害，但卻始終否認犯行，加上蘇男雖有賠償意願，但在案件辯論終結之時都未能與王男達成和解及賠償，判蘇男6個月徒刑仍可上訴。