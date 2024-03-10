快訊

NONO現況曝！捲性侵醜聞神隱 民眾直擊「暴瘦20公斤」：在寺廟懺悔

近9千公斤蘇丹紅辣粉做沙茶醬 藝人廖竣代言「福華牌」也中鏢

術後首度「露面」！凱特王妃燦笑照片公布 與3子女合影送母親節祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台灣三菱電梯公司1名蘇姓員工，2021年在土城1處社區大樓24樓進行電梯更新工程時，不慎碰觸未收好的之強力扳手，導致扳手自機房孔洞掉落，當場刺進在13、14樓之間工作台車上作業的王姓同事頭部。王男左顱骨遭穿刺導致大腦創傷性出血、右側肢體偏癱。新北地院經審理後依過失致重傷害罪判蘇男6個月徒刑。

檢警調查，蘇姓、王姓男子是三菱電梯股份有限公司電梯安裝技術員，2021年7月1日至新北市土城區1處社區大樓進行電梯安裝工程。蘇男負責將物品搬運至24樓之機房，王男則在位於13、14樓電梯間的工作台車上進行調導軌作業。蘇男當天上午10時許在搬運物品時，不慎碰觸前一天遺留在地面上的強力扳手，導致扳手從機房預留的孔洞往下掉落並發出聲響。

當時人在13、14樓工作台車作業的王男，聽到上方聲響抬頭查看，慘遭掉落的扳手穿刺其左側額頭、左顱骨。王男痛得大聲喊叫，蘇男聽到聲響後立即前往查看，並請社區管理員叫救護車將王男送醫急救。經醫師急救後發現王男左顱骨與腦異物穿刺合併腦出血、創傷性腦損傷、左側大腦創傷性出血，導致右側肢體偏癱，手術後經持續復健及服藥，仍無痊癒可能。

法官審理時，蘇男矢口否認有過失致重傷害之犯行，辯稱並沒有碰到強力扳手致扳手掉落。但法官發現蘇男在案發後曾對勞檢人員表示：「我移動地面物品後不久，即聽到樓下傳來慘叫聲」，認定為蘇男所為。法官審酌蘇男因疏未注意導致王男重傷害，但卻始終否認犯行，加上蘇男雖有賠償意願，但在案件辯論終結之時都未能與王男達成和解及賠償，判蘇男6個月徒刑仍可上訴。

新北地方法院。圖／報系資料畫面
新北地方法院。圖／報系資料畫面
扳手示意圖。圖／報系資料畫面
扳手示意圖。圖／報系資料畫面

傷害罪 新北 異物 電梯

延伸閱讀

全國第一座！竹市119地下備援中心啟用

桃園老舊公寓大廈換電梯費用高補助少 民代批不合情理

健身正妹醒來驚見下身赤裸 控遭業務撿屍性侵...家用監視器揭真相

桃機汰換電梯及電動坡道 機場公司：年底完成

相關新聞

遭聯結車翻車壓頂…母子救出時傷勢嚴重命危 現已救回轉加護病房

台中市北屯區東山路二段在今早9時許，發生一起聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車已凹陷變形，幾乎已成廢鐵，警、消到場後，救出受...

聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

台灣三菱電梯公司1名蘇姓員工，2021年在土城1處社區大樓24樓進行電梯更新工程時，不慎碰觸未收好的之強力扳手，導致扳手...

彰化田中古蹟驚傳火災！壽山堂護龍內部嚴重燒毀 一旁民宅燒柴波及

彰化縣田中鎮縣級古蹟壽山堂今天下午發生火警，消防隊雖在一小時後撲滅，但護龍內部被嚴重燒毀，幸好外觀主體未嚴重受損，由於起...

男載妻小疑未依規定左轉…砂石車猛撞車頭全毀「衝上分隔島」 小客車遭波及

桃園市一名王姓男子今上午開著小客車，載著妻小行經大園區領航南路三段時，疑未依規定準備左轉，不慎與直行砂石車在路口發生碰撞...

高速狂飆超車4輪！雙載機車現蹤國2路肩引議 警察要追人了

有民眾前日開車行經國道2號時，目擊一輛雙載機車在西向往南桃園交流道方向路肩一路狂飆，比主線的四輪車都還要快，影片曝光引發...

山友夜宿「五星級山屋」 登山鞋慘剩1隻腳穿拖鞋苦撐 網怨物品常遭竊、誤取

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，但有山友反映夜宿天池山莊時，登山鞋的左腳不翼而飛，上網協尋盼找回，其他山友則抱怨物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。