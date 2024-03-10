燃燒約3百平方公尺！新竹縣湖口工廠陷火海 火勢現已撲滅
新竹縣湖口鄉某鐵皮磚造工廠今天中午發生火警，廠內堆放許多易燃物，警消配合怪手開挖牆面射水灌救，火勢於下午3時30分左右撲滅，燃燒面積約300平方公尺，無人受傷受困。
新竹縣政府消防局透過訊息通報指出，今天中午12時31分接獲報案，指湖口鄉三元路一段392巷某公司工廠發生火警，獲報後立即派人車前往灌救。
警消指出，火場為1層樓的鐵皮磚造工廠，全面燃燒，廠房內放有許多易燃物，火勢猛烈，大批布料及1輛自小客遭燒燬。
警消表示，消防人員出動6條水線，配合怪手開挖牆面射水灌救，在下午3時35分火勢完全熄滅，燃燒面積約300平方公尺，損失約新台幣90萬元，無人員受傷受困。詳細起火原因，待調查釐清。
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