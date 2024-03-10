生死一瞬間…老翁疑噎異物倒地失去意識 民眾、警消接力救回
一名80歲老翁今天中午在苗栗市一家餐廳，疑似異物哽塞，突然倒地失去意識，剛好在場的苗栗縣議員余文忠服務處秘書羅春嬌，及市民代表梁嬌雪等人輪流急救，消防人員趕到接手，恢復意識送醫。
苗栗市勝利路這家餐廳今天中午有社區辦理福宴，還有一些散客，余文忠團隊到場拜票並用餐，余文忠說，下午1點多時， 餐廳內一名老翁疑似異物哽塞，突然從椅子癱軟滑落到地面，臉色發白並失去意識。
余文忠表示，餐廳內一陣騷動，大夥想法就是救人，羅春嬌、梁嬌雪及另一人，因受過相關訓練，輪流用哈姆立克法、心肺復甦術搶救，老翁吐出哽噎的菜肉食物團，並恢復意識。
余文忠協且報案，並通報衛生福利部苗栗醫院，縣府消防局於下午1點16分據報，調派苗栗分隊1車及3名警消到場，接手後進行初評，患者已恢復意識，現場給予氧氣治療，並立即送往苗栗醫院，意識清楚，但懷疑有院前心跳停止及異物哽塞，轉加護病房觀察中。
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