高速狂飆超車4輪！雙載機車現蹤國2路肩引議 警察要追人了

有民眾前日開車行經國道2號時，目擊一輛雙載機車在西向往南桃園交流道方向路肩一路狂飆，比主線的四輪車都還要快，影片曝光引發議論；對此國道警方表示，目前尚未接獲相關報案，將調閱相關資料並依具體違規事實舉發交通違規。

從網友PO出的畫面可見，當時雙載機車疑似誤上國道，一路在路肩狂飆，車速比主線車水馬龍的車陣還快上許多，隨後從桃園文中路出口下交流道。國道警方指出，經檢視影片內容，該機車是行駛在國道2號西向大湳往南桃園路段，因目前尚未有接獲相關報案紀錄及民眾檢舉違規案件，警方將調閱相關資料，並依具體違規事實舉發交通違規。

警方強調，機車駕駛人若使用導航，應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛；騎士若誤上國道，應立即將車停靠路肩，並走到護欄外撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助。機車若違規行駛國道將依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。